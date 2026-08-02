Nga đánh Odessa, bắn cháy tàu liên tiếp: Cầu đã sập, tín hiệu sắp đổ bộ - Loạt manh mối về điều đang xảy ra

Các đòn tấn công của Nga trong 24 giờ qua tiếp tục dồn về Odessa và vùng biển phía tây bắc Biển Đen. Loạt diễn biến mới nhất vừa được ghi nhận.

Cầu sập, tàu bốc cháy: Nga siết vòng phong tỏa Odessa

Đài TST (Nga) ngày 2/8 đưa tin, vòng phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine tiếp tục bị siết chặt khi nhiều tàu vận tải bị tấn công, hoạt động hàng hải gián đoạn và cầu Zatoka tại tỉnh Odessa bị đánh sập.

Trọng tâm các đòn tấn công của Nga trong 24 giờ qua tiếp tục dồn về Odessa và vùng biển phía tây bắc Biển Đen.

“Biên niên sử quân sự” dẫn dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lúc 8 giờ 10 phút cùng ngày, một UAV Geran đã tấn công tàu chở hàng đang neo tại cầu cảng ở thành phố Odessa. Đến 9 giờ 43 phút, một tàu chở hàng khác tại cảng Yuzhny, tỉnh Odessa, tiếp tục bị đánh trúng.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Trong khoảng thời gian từ 15 giờ 10 phút đến 18 giờ 08 phút, các đơn vị vận hành UAV Nga còn tấn công ba tàu vận tải đang di chuyển tại vùng biển phía đông bắc đảo Rắn, hướng về bờ biển Ukraine.

Theo TST, các tàu này vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine. Những đòn tấn công liên tiếp cho thấy Nga đang tìm cách ngăn tàu thuyền tiếp cận các cảng Odessa, Yuzhny và Chernomorsk, qua đó siết chặt tuyến tiếp tế bằng đường biển.

Song song với hoạt động trên Biển Đen, Nga tiếp tục đánh vào hệ thống đường sắt và các đầu mối hậu cần nối miền nam Ukraine với Romania cùng các nước NATO.

Tâm điểm của đợt tập kích là cây cầu Zatoka, công trình nằm trên tuyến vận tải chiến lược ở phía tây nam tỉnh Odessa.

“Biên niên sử quân sự” cho biết Nga đã nhiều lần tìm cách phá hủy cây cầu này. Trong đợt tập kích mới nhất, UAV Geran được sử dụng làm phương tiện tấn công chủ lực.

Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy một nhịp cầu đã sập hoàn toàn, trong khi một nhịp khác bị hư hại nghiêm trọng. Một lượng lớn hàng hóa đường sắt, nhiên liệu, thiết bị và vũ khí từ các nước NATO được vận chuyển qua Romania, sau đó đi qua khu vực Zatoka để vào Ukraine.

Nếu cây cầu mất khả năng hoạt động trong thời gian dài, năng lực tiếp nhận hàng hóa từ hướng Romania của Ukraine sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể. Cùng với các đòn đánh vào cảng biển và tàu vận tải, vụ phá hủy cầu Zatoka đang tạo thành một vòng phong tỏa cả trên biển lẫn trên bộ quanh Odessa.

Tín hiệu Nga sắp đổ bộ Odessa

Trước những diễn biến dồn dập, theo các chuyên gia, đó là tín hiệu cho thấy Nga sắp tiến hành chiến dịch đổ bộ vào Odessa.

Trước đó, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrei Kolesnik tuyên bố, nếu Kiev tiếp tục bác bỏ các điều kiện hòa bình, Nga có thể phải “cắt Ukraine khỏi biển”.

Theo ông Kolesnik, Odessa không chỉ là một thành phố cảng quan trọng mà còn là trung tâm tiếp nhận vũ khí, trang thiết bị và hàng hóa quân sự từ nước ngoài.

Nga có thể tiến hành chiến dịch đổ bộ vào Odessa. Ảnh: TST

Phó chủ tịch Duma Quốc gia Pyotr Tolstoy cũng đề cập khả năng quân đội Nga tiếp tục tiến về phía nam, hướng tới Nikolaev, Odessa và xa hơn là Transnistria. Ông nhấn mạnh toàn bộ khu vực ven Biển Đen có ý nghĩa đặc biệt đối với các mục tiêu chiến lược của Nga.

Từ chuỗi đòn đánh nhằm vào cảng biển, tàu vận tải, cầu Zatoka và các tuyến đường sắt, một số chuyên gia quân sự Ukraine nhận định Nga đang từng bước cô lập Odessa trước khi mở một hoạt động quân sự lớn hơn.

Phương án đổ bộ đường biển cũng được nhắc đến như một trong những phương thức Nga có thể sử dụng để gây sức ép từ hướng Biển Đen. Tuy nhiên, một chiến dịch giành quyền kiểm soát Odessa sẽ không chỉ phụ thuộc vào lực lượng hải quân.

Để tiến vào thành phố, quân đội Nga có thể phải đồng thời mở rộng hoạt động trên bộ từ hướng Kherson và Nikolaev, phá vỡ hệ thống phòng thủ ven biển, giành ưu thế trên không và vô hiệu hóa các đơn vị tên lửa chống hạm của Ukraine.

Các hoạt động hiện nay cho thấy Nga đang thiết lập một vòng phong tỏa hỏa lực và hậu cần ngày càng chặt quanh thành phố.

Việc cắt đứt đường biển, phá hủy cầu Zatoka và đánh vào tuyến vận tải từ Romania có thể vừa nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Ukraine, vừa tạo điều kiện cho những bước đi lớn hơn tại khu vực Biển Đen trong tương lai.

Phong tỏa Biển Đen gây sức ép lên Kiev

Theo TST, nguy cơ mất các tuyến hậu cần trên biển và trên bộ đang gây sức ép ngày càng lớn đối với Kiev.

Nhà phân tích chính trị Alex Krainer cho rằng việc phong tỏa các cảng Biển Đen sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với hoạt động xuất khẩu và nguồn thu ngoại tệ của Ukraine.

Khi nguồn ngoại tệ suy giảm, Kiev sẽ gặp thêm khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ nước ngoài. Điều này có thể khiến giá trị trái phiếu Ukraine do các nhà đầu tư phương Tây nắm giữ lao dốc.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: CNN

Theo ông Krainer, đây là một trong những yếu tố khiến xung đột tiếp tục kéo dài. Nếu Ukraine đầu hàng, các khoản vay và trái phiếu mà các chủ nợ nước ngoài đang nắm giữ có nguy cơ mất phần lớn giá trị.

Chừng nào Ukraine còn chiến đấu, các chủ nợ và nhà đầu tư vẫn hy vọng Kiev có thể đảo ngược tình thế hoặc nhận được sự can dự sâu hơn từ Mỹ và NATO.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua vì thế không chỉ nằm ở những thay đổi trên tiền tuyến, mà còn là nỗ lực của Nga nhằm bóp nghẹt hệ thống hậu cần của Ukraine quanh Biển Đen.

Việc cầu Zatoka bị phá hỏng, tàu vận tải liên tiếp trúng đòn và các cảng quanh Odessa chịu sức ép ngày càng lớn đang làm dấy lên câu hỏi liệu đây chỉ là một chiến dịch phong tỏa, hay là bước chuẩn bị cho một hoạt động quân sự rộng hơn tại miền nam Ukraine.