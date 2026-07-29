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Nga chưa biết gì về sự tồn tại của hệ thống EW Secret Stone Cloak

Mai Phương
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Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Stone Cloak của Ukraine đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu khi đối đầu với lực lượng vũ trang Nga.

Hệ thống EW Stone Cloak: Công nghệ tác chiến điện tử hiện đại của Ukraine 2026 - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine triển khai chiến đấu UAV.

Theo Defense Express, Anh tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, vượt ra ngoài việc cung cấp vũ khí và viện trợ tài chính, tiến tới một cấp độ hợp tác quốc phòng hoàn toàn mới.

Hiện Anh đã chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống EW Stone Cloak cho Ukraine, cho phép ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất trong nước, hiện đại hóa và phát triển hơn nữa hệ thống này.

Quyết định được Chính phủ Anh công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Andy Burnham.

Thủ tướng Anh mô tả Stone Cloak là một trong những phát minh xuất sắc nhất của Anh, đã được chứng minh trên chiến trường, và sẽ đóng vai trò quan trọng đối với an ninh của cả hai quốc gia.

Hiện tại, người ta biết rất ít về Stone Cloak. Hệ thống này được thiết kế để lắp đặt trên UAV và tên lửa hành trình, bao gồm cả những loại đang được phát triển trong chương trình Brakestop.

Theo thông tin được công bố cho đến nay, thiết bị này có kích thước tương đương một máy tính bảng và "ngăn chặn các hệ thống phòng không của đối phương theo dõi và tấn công mục tiêu". Anh đã cung cấp hàng nghìn hệ thống Stone Cloak cho Ukraine.

Danh tính của nhà phát triển chưa được tiết lộ, và chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được đưa ra. Tuy nhiên, một trong những nhà phát triển hàng đầu của Anh về hệ thống tác chiến điện tử trên không là BAE Systems được cho là đứng sau Stone Cloak.

Nhà thầu quốc phòng này hiện đang cung cấp các bộ thiết bị tác chiến điện tử cho máy bay chiến đấu, bao gồm F-35 và F-15EX của Mỹ. Công ty cũng đang phát triển hệ thống tác chiến điện tử Nightshade dành cho máy bay không người lái.

Điều đặc biệt quan trọng là Chính phủ Anh hoặc đã tự mình mua lại quyền sở hữu trí tuệ hoặc trực tiếp ủy thác việc phát triển hệ thống này. Nếu không, Anh sẽ không thể chuyển giao các quyền đó cho Ukraine.

Thỏa thuận này cho phép Ukraine không chỉ sản xuất Stone Cloak trong nước mà còn tích hợp công nghệ này vào cả các tên lửa hành trình hiện có và tương lai của Ukraine, cũng như máy bay không người lái.

Dựa trên những thông tin hạn chế hiện có, Stone Cloak dường như hoạt động giống một hệ thống tác chiến điện tử tự bảo vệ máy bay hơn là một thiết bị gây nhiễu truyền thống đặt trên mặt đất.

Các hệ thống như vậy phát hiện tín hiệu radar của đối phương, phân tích chúng và tạo ra các biện pháp đối phó điện tử.

Stone Cloak có thể sử dụng kỹ thuật đánh lừa điện tử tinh vi, tạo ra các mục tiêu giả trên màn hình radar và/hoặc làm biến dạng tín hiệu radar của máy bay không người lái, khiến cho hệ thống phòng không của đối phương khó thiết lập được vị trí theo dõi và dẫn đường cho vũ khí đánh chặn.

Khả năng như vậy có thể cải thiện đáng kể khả năng sống sót của máy bay không người lái và tên lửa hành trình Ukraine khi xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga.

Điều này đặc biệt quan trọng khi mà các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga đã nhiều lần cho thấy hiệu quả không nhất quán khi đối đầu với máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

Một ví dụ đáng chú ý là cuộc tấn công thành công của Ukraine vào các mục tiêu gần thủ đô Moscow bất chấp khu vực này được bảo vệ bởi hàng chục hệ thống Pantsir và ít nhất ba khẩu đội S-400.

Đồng thời, bản thân máy bay không người lái của Ukraine đã trở thành một trong những phương tiện chính để phá hủy các hệ thống phòng không của Nga.

Điều đặc biệt là, mặc dù hàng nghìn thiết bị Stone Cloak đã được cung cấp cho Ukraine, Nga dường như vẫn chưa công khai danh tính của hệ thống này.

Ít nhất cho đến nay, chưa có bất kỳ phân tích kỹ thuật nào của Nga mô tả việc thu hồi hoặc kiểm tra các module tác chiến điện tử Stone Cloak từ các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi.

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Tags

hệ thống EW Secret Stone Cloak

Nga

Ukraine

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