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Nga biến đồ nội địa thành "hổ mọc thêm cánh": Vốn dĩ đã xuất sắc, nay tuổi thọ còn tăng lên 125.000 giờ

Thùy Anh
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Các kỹ sư cũng sẽ đồng thời giảm lượng khí thải của thiết bị và đơn giản hóa việc bảo trì.

Tập đoàn United Engine Corporation (Nga) tiếp tục cải tiến tuabin khí công suất cao GTD-110M do sản xuất trong nước. Chương trình hiện đại hóa mới nhằm mục đích tăng tuổi thọ hoạt động của động cơ lên 125.000 giờ tương đương, giảm đáng kể lượng khí thải và giảm thời gian bảo trì.

Công việc đang được thực hiện bởi các chuyên gia tại UEC-Saturn, nơi GTD-110M được phát triển và sản xuất. Tập đoàn này cho biết trọng tâm chính hiện nay là cải thiện hiệu suất của hệ thống truyền động.

Các kỹ sư đang nỗ lực giảm lượng khí thải xuống 6-8 lần đồng thời kéo dài tuổi thọ động cơ. Song song đó, các giải pháp thiết kế mới đang được triển khai nhằm giảm thời gian bảo trì và đại tu định kỳ.

GTD-110M là tuabin khí công suất cao đầu tiên được sản xuất hàng loạt của Nga dành cho ngành năng lượng. Việc hiện đại hóa hơn nữa tuabin này sẽ mở rộng ứng dụng các thiết bị sản xuất trong nước tại các nhà máy điện mới và hiện có.

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Động cơ GTD-110M. Ảnh: ODK

Trước đó, trang Perviy Tekhniy đã đưa tin rằng tuabin khí GTD-110M thứ tư được sản xuất đã hoàn thành thành công quá trình thử nghiệm trên bệ thử, cung cấp công suất tối đa cho lưới điện. Trong quá trình thử nghiệm, tổ máy đã hoạt động liên tục trong ba ngày, chứng minh sự ổn định của các thông số chính ở tải trọng tối đa.

Tuabin đã xác nhận hoạt động ổn định ở công suất định mức 115 MW và sẵn sàng được sử dụng tiếp trong các dự án năng lượng. GTD-110M được phát triển như một giải pháp thay thế trong nước cho các tuabin năng lượng công suất cao nhập khẩu. So với một số sản phẩm tương đương của nước ngoài, thiết bị này nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn, giúp đơn giản hóa việc vận chuyển và lắp đặt.

Thiết kế của tuabin tích hợp một số giải pháp kỹ thuật tiên tiến, kết hợp công suất cao, hiệu quả nhiên liệu và độ tin cậy vận hành. Việc sản xuất hàng loạt GTD-110M sẽ mở rộng việc sử dụng công nghệ Nga trong lĩnh vực năng lượng và tăng cường sự độc lập của ngành công nghiệp này khỏi thiết bị nhập khẩu.

Sự nâng cấp toàn diện của GTD-110M không đơn thuần là một cải tiến kỹ thuật thông thường, mà đại diện cho bước chuyển mình về chất của ngành cơ khí chế tạo động cơ Nga.

Khi các chỉ số về thân thiện môi trường, độ tin cậy và chi phí vòng đời sản phẩm được tối ưu hóa đồng bộ, GTD-110M sẽ trở thành chuẩn mực mới cho các dự án phát điện thương mại tại Nga. Quá trình chuyển giao các tổ máy GTD-110M thế hệ mới vào vận hành thực tế hứa hẹn sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự ổn định và hiệu quả của hệ thống điện quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

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Tags

Nga

động cơ

GTD-110M

nâng cấp

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