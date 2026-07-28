Công nghệ mới của Trung Quốc "phá vỡ" điểm nghẽn của khoa học, đi trước NASA một bước

Các công nghệ hiện đại như máy bay siêu thanh, tàu vũ trụ tái sử dụng và động cơ tên lửa tiên tiến đòi hỏi các vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cực cao.

Trong một bước đột phá có thể định hình lại tương lai của ngành hàng không vũ trụ và kỹ thuật tiên tiến, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã phát triển một hợp kim kim loại mới có khả năng duy trì độ bền ở nhiệt độ cao tới 2.400 độ C.

Sự đổi mới này giải quyết một trong những thách thức lớn nhất trong khoa học vật liệu - tạo ra các kim loại duy trì được độ ổn định cấu trúc dưới nhiệt độ cực cao trong khi vẫn chịu được tải trọng cơ học nặng.

Tường lửa nhiệt độ và giới hạn của kim loại truyền thống

Trong ngành chế tạo hàng không vũ trụ và công nghệ quân sự hiện đại, nhiệt độ làm việc tại các bộ phận then chốt như buồng đốt động cơ, loa phụt tên lửa hay mép dẫn hướng khí động học thường xuyên chạm ngưỡng trên 2.000°C. Ở môi trường khắc nghiệt này, phần lớn kim loại thông thường đều mềm đi nhanh chóng hoặc nóng chảy hoàn toàn.

Nhiều năm qua, các siêu hợp kim gốc niken vẫn đóng vai trò là xương sống cấu trúc trong các động cơ phản lực. Tuy nhiên, giới hạn chịu tải thực tế của hợp kim niken chỉ dừng lại ở mức 1.200 đến 1.500°C. Khi vượt quá cột mốc này, quá trình khuếch tán nguyên tử bên trong diễn ra với tốc độ phi mã, làm phá hủy cấu trúc vi mô và khiến vật liệu mất hoàn toàn khả năng chịu lực.

Để vượt qua "bức tường" nhiệt độ, các kỹ sư buộc phải tìm đến các kim loại khó nóng chảy, trong đó tantan nổi lên như một ứng viên hàng đầu nhờ điểm nóng chảy tự nhiên lên tới gần 3.000°C. Dù vậy, tantan nguyên chất lẫn các hợp kim tantan truyền thống vẫn vướng phải nhược điểm chí mạng khi độ bền cơ học của chúng giảm sút rất nhanh dưới tải trọng ở nhiệt độ trên 1.800°C.

Trước đây, hợp kim tantan mã hiệu T-222 do NASA phát triển được coi là tiêu chuẩn vàng của ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. T-222 có thể đạt độ bền kéo khoảng 100 MPa ở mức nhiệt 1.926°C. Dẫu vậy, việc đẩy giới hạn chịu nhiệt của T-222 lên cao hơn nữa gần như là điều bất khả thi, bởi điều đó sẽ làm mất đi độ dẻo cần thiết để gia công thành các chi tiết phức tạp.

Giải mã bài toán gỡ bỏ "điểm nghẽn" vật lý

Để giải quyết triệt để sự đánh đổi kéo dài hàng thập kỷ giữa độ bền cực hạn và tính dẻo, nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Hành vi Cơ học của Vật liệu tại Đại học Giao thông Tây An đã tiếp cận bài toán theo một hướng đi hoàn toàn mới. Họ phát triển thành công phương pháp gia cường phân tán oxit được hỗ trợ bởi nguyên tố Bo, tạo ra dòng hợp kim mang tên B-ODS Ta.

Bắt đầu từ nền hợp kim tantan Ta-12W-1Re, các nhà khoa học chủ động bổ sung một tỷ lệ nhỏ hợp chất Hafni Borua. Trong quá trình chế tạo, phản ứng oxy hóa tại chỗ kích hoạt khiến các nguyên tử Hafni liên kết với Oxy để tạo thành vô số hạt nano Hafni Oxit với kích thước siêu mịn, chỉ khoảng 50 nanomet. Đồng thời, các nguyên tử Bo tự do được giải phóng và nhanh chóng di chuyển ra vùng ranh giới giữa các hạt tinh thể.

Sự xuất hiện của Bo đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ đặc biệt xung quanh các hạt nano oxit. Lớp màng này ngăn chặn hiệu quả hiện tượng các hạt nano bị hút lại gần rồi sáp nhập thành các khối lớn hơn khi gặp nhiệt độ cao. Nhờ cơ chế khóa cấu trúc vi mô độc đáo này, hợp kim B-ODS Ta giữ nguyên được mật độ phân bố hạt ghim chặt các chuyển động lệch hình, giúp vật liệu duy trì trọn vẹn khả năng chịu tải ngay cả khi nhiệt độ tiến sát ngưỡng nóng chảy.

Những con số xô đổ kỷ lục và khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả thử nghiệm thực tế của B-ODS Ta đã mang lại những thông số cơ học vượt xa sự mong đợi của giới vật liệu học quốc tế. Ở mốc nhiệt 2.000°C, hợp kim mới đạt độ bền kéo khoảng 200 MPa, cao gấp đôi so với dòng T-222 của Mỹ. Ngay cả khi nâng nhiệt độ lên mức kỷ lục 2.400°C, B-ODS Ta vẫn duy trì vững chắc độ bền kéo ở mức 100 MPa - ngưỡng chịu tải mà chưa từng có hợp kim kim loại nào tồn tại được trước đây.

Không dừng lại ở khả năng chịu nhiệt phi thường, điểm ngạc nhiên lớn nhất của B-ODS Ta nằm ở đặc tính cơ học ở điều kiện thông thường. Vật liệu này đạt độ bền kéo trên 800 MPa cùng độ giãn dài khi đứt khoảng 35% ở nhiệt độ phòng. Đây là chỉ số độ dẻo vượt trội, cho phép hợp kim có thể dễ dàng cắt gọt, uốn hay đúc thành các linh kiện khí động học phức tạp bằng phương pháp công nghiệp truyền thống.

Thành công này mở ra cánh cửa ứng dụng vô cùng rộng lớn cho các công nghệ mũi nhọn trong tương lai. Đối với các phương tiện bay siêu thanh di chuyển ở vận tốc từ Mach 5 trở lên, B-ODS Ta cung cấp lớp giáp chịu nhiệt hoàn hảo cho phần mũi và mép cánh, giúp thiết bị duy trì chính xác hình dáng khí động học suốt hành trình. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, vật liệu mới cho phép nâng cao nhiệt độ đốt bên trong buồng nhiên liệu tên lửa, từ đó tối ưu hóa lực đẩy và tiết kiệm đáng kể chi phí phóng.