Nga bất ngờ phải nhờ cậy nước láng giềng

Nga không thiếu dầu nhưng các nhà máy lọc dầu của nước này đang hoạt động không ổn định.

Ngày 30/7, Kazakhstan cho biết đang đàm phán với Moscow về việc chế biến dầu Nga tại các nhà máy lọc dầu của Kazakhstan, sau đó bán một phần nhiên liệu thành phẩm trong nước và đưa một phần còn lại qua biên giới sang Nga.

Chưa có thông tin nào về khối lượng, điều khoản thương mại hoặc nhà máy lọc dầu được công bố. Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết các bên tham gia thị trường sẽ quyết định sản phẩm sẽ được phân phối đến đâu.

Đối với Kazakhstan, dầu thô của Nga sẽ giúp duy trì hoạt động ổn định của các nhà máy lọc dầu, đồng thời bổ sung nguồn nhiên liệu cho thị trường nội địa.

Đối với Nga, phương pháp này khá cồng kềnh. Nước này sẽ xuất khẩu dầu thô, trả tiền cho một nước láng giềng để tinh chế, rồi nhập khẩu xăng hoặc dầu diesel mà Moscow chưa thể sản xuất được một cách ổn định trong nước do các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở lọc dầu. Đợt tấn công mới nhất nhắm vào Omsk, nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga và nằm sâu trong Siberia gần biên giới Kazakhstan.

Thiệt hại đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở một số khu vực của Nga và buộc Moscow phải có những động thái quyết liệt để kiểm soát thị trường. Ngày 30/7, chính phủ đã gia hạn các hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel đến ngày 31/1/2027, chỉ sau khi tuần trước họ mô tả lệnh cấm dầu diesel là một biện pháp tạm thời và sẽ dỡ bỏ khi nguồn cung được phục hồi.

Kazakhstan đã bắt đầu cung cấp một số sản phẩm tinh chế cho Nga. Việc xử lý dầu thô của Nga sẽ bổ sung giải pháp thay thế này, mặc dù Bộ Năng lượng không tiết lộ Kazakhstan có bao nhiêu công suất dự phòng hoặc có thể hoàn trả bao nhiêu nhiên liệu.

Kế hoạch này sẽ không giúp nới lỏng thị trường dầu diesel toàn cầu. Nhiên liệu được lưu trữ ở Kazakhstan hoặc vận chuyển ngược trở lại Nga sẽ không đến được tay người mua ở những nơi khác, nơi nguồn cung vốn đã khan hiếm sau sự cố ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở Nga và Trung Đông.

Hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào, và Nga không thiếu dầu mỏ. Tuy nhiên, nước này lại thiếu các nhà máy lọc dầu đang hoạt động ổn định ở thời điểm hiện tại và đang hướng tới bên kia biên giới để tìm kiếm nguồn cung từ một quốc gia khác.

Theo Oilprice﻿