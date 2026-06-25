HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga bất ngờ ‘cầu cứu’ nước láng giềng

Y Vân
|

Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Nga đang đàm phán với Kazakhstan để nhập khẩu khoảng 50.000 tấn xăng AI-92 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong nước do sự cố ngừng hoạt động và sửa chữa đột xuất tại các nhà máy lọc dầu, Reuters dẫn 4 nguồn tin trong ngành cho biết.

Theo Reuters, việc ngừng hoạt động tại một số nhà máy lọc dầu lớn ở miền trung nước Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm sản lượng xăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến cuối tháng 6.

Chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp nhằm ổn định thị trường, bao gồm hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, trợ cấp cao hơn cho các nhà máy lọc dầu và nhập khẩu – một động thái bất thường đối với một trong những nhà xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Tháng này, Moscow đã cho phép các nhà máy lọc dầu sản xuất xăng và dầu diesel cho thị trường nội địa với tiêu chuẩn chất lượng thấp hơn. Nga cũng đang lên kế hoạch nhập khẩu xăng bằng đường biển, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự gián đoạn.

So với Nga, Kazakhstan là một quốc gia sản xuất nhiên liệu tương đối nhỏ, và các nguồn tin cho biết nguồn cung có lẽ sẽ không đáng kể.

Kazakhstan hiện đang dư thừa xăng, nhưng việc bảo trì tại nhà máy lọc dầu Atyrau từ ngày 26/6 đến ngày 20/7 sẽ làm giảm lượng dự trữ hiện có, các nguồn tin cho biết.

Nguồn cung tiềm năng là nhà máy lọc dầu Kondensat của Kazakhstan, nơi xử lý khí ngưng tụ từ nhà máy lọc dầu TANECO (Nga) và được cấp hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu. Theo trung tâm phân tích nhiên liệu và năng lượng của Kazakhstan, Kondensat đã xuất khẩu 15.207 tấn xăng AI-92 và AI-95 sang Georgia vào tháng 5/2026.

Tuy nhiên, TANECO, thuộc sở hữu của tập đoàn Tatneft (Nga), đã ngừng hoàn toàn hoạt động chế biến dầu thô vào ngày 12/6 sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Điều này có thể làm hạn chế nguồn nguyên liệu đầu vào cho Kondensat.

Một nguồn tin ở Kazakhstan cho biết việc vận chuyển xăng sang Nga có thể khả thi để đổi lấy nhiên liệu máy bay phản lực của Nga.

Theo các nguồn tin trong ngành, Kazakhstan đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay trong tháng 7 do nhu cầu tăng cao, hoạt động bảo trì tại Atyrau và lượng nhập khẩu từ Nga giảm.

Nga, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan và Armenia là thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu, cho phép cung cấp hydrocarbon miễn thuế và thiết lập các bảng cân đối hàng năm cho thương mại nhiên liệu.

Theo Reuters﻿

Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, Vietcombank, VietinBank,... khẩn trương phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

Nga

Kyrgyzstan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại