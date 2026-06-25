Nga bất ngờ ‘cầu cứu’ nước láng giềng

Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Nga đang đàm phán với Kazakhstan để nhập khẩu khoảng 50.000 tấn xăng AI-92 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong nước do sự cố ngừng hoạt động và sửa chữa đột xuất tại các nhà máy lọc dầu, Reuters dẫn 4 nguồn tin trong ngành cho biết.

Theo Reuters, việc ngừng hoạt động tại một số nhà máy lọc dầu lớn ở miền trung nước Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm sản lượng xăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến cuối tháng 6.

Chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp nhằm ổn định thị trường, bao gồm hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, trợ cấp cao hơn cho các nhà máy lọc dầu và nhập khẩu – một động thái bất thường đối với một trong những nhà xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Tháng này, Moscow đã cho phép các nhà máy lọc dầu sản xuất xăng và dầu diesel cho thị trường nội địa với tiêu chuẩn chất lượng thấp hơn. Nga cũng đang lên kế hoạch nhập khẩu xăng bằng đường biển, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự gián đoạn.

So với Nga, Kazakhstan là một quốc gia sản xuất nhiên liệu tương đối nhỏ, và các nguồn tin cho biết nguồn cung có lẽ sẽ không đáng kể.

Kazakhstan hiện đang dư thừa xăng, nhưng việc bảo trì tại nhà máy lọc dầu Atyrau từ ngày 26/6 đến ngày 20/7 sẽ làm giảm lượng dự trữ hiện có, các nguồn tin cho biết.

Nguồn cung tiềm năng là nhà máy lọc dầu Kondensat của Kazakhstan, nơi xử lý khí ngưng tụ từ nhà máy lọc dầu TANECO (Nga) và được cấp hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu. Theo trung tâm phân tích nhiên liệu và năng lượng của Kazakhstan, Kondensat đã xuất khẩu 15.207 tấn xăng AI-92 và AI-95 sang Georgia vào tháng 5/2026.

Tuy nhiên, TANECO, thuộc sở hữu của tập đoàn Tatneft (Nga), đã ngừng hoàn toàn hoạt động chế biến dầu thô vào ngày 12/6 sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Điều này có thể làm hạn chế nguồn nguyên liệu đầu vào cho Kondensat.

Một nguồn tin ở Kazakhstan cho biết việc vận chuyển xăng sang Nga có thể khả thi để đổi lấy nhiên liệu máy bay phản lực của Nga.

Theo các nguồn tin trong ngành, Kazakhstan đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay trong tháng 7 do nhu cầu tăng cao, hoạt động bảo trì tại Atyrau và lượng nhập khẩu từ Nga giảm.

Nga, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan và Armenia là thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu, cho phép cung cấp hydrocarbon miễn thuế và thiết lập các bảng cân đối hàng năm cho thương mại nhiên liệu.

Theo Reuters﻿