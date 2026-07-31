Nền sân xi măng bất ngờ phát nổ, cảnh tượng kinh hoàng khiến 2 chị em hốt hoảng bỏ chạy

Đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái nướng đồ ăn trên sân xi măng thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, khiến cả hai hoảng hốt bỏ chạy, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại sự cố nguy hiểm khi hai cô gái đang ngồi nướng đồ ngay giữa sân nhà.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h23 ngày 26/7. Thời điểm này, hai cô gái nhóm bếp than củi và đặt vỉ nướng ngay trên nền sân xi măng để chế biến đồ ăn.

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Khi cả hai đang cúi xuống lật thức ăn trên vỉ nướng thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn. Cú nổ khiến than hồng và tro bụi bắn tung tóe khắp sân, làm hai cô gái giật mình, vội vàng bỏ chạy ra xa để tránh bị bỏng.

May mắn, sự việc không gây thương vong. Tuy nhiên, đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc đốt lửa trực tiếp trên nền sân xi măng. Khi nền bê tông hoặc xi măng bị nung nóng đột ngột, đặc biệt nếu bên trong còn độ ẩm hoặc có các khe nứt, áp suất nhiệt có thể khiến bề mặt bị nổ, làm than và mảnh bê tông văng ra xung quanh.

Dù nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được xác nhận, nhiều người cũng khuyến cáo nên sử dụng bếp nướng có chân đế hoặc đặt trên bề mặt chịu nhiệt để hạn chế những sự cố tương tự. Trong khi đó, nhiều người cũng nhắc nhở nên kê bếp lên gạch, chân đế hoặc sử dụng bếp nướng chuyên dụng thay vì đặt trực tiếp lên nền sân để đảm bảo an toàn.