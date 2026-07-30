Ô tô bất ngờ nằm im giữa đường gần 30 phút, cảnh sát gõ cửa: Không ngờ tài xế lại như vậy!

Một chiếc ô tô bất ngờ dừng giữa đường gần 30 phút tại Đài Loan (Trung Quốc), buộc cảnh sát phải chặn đầu phương tiện và liên tục gõ cửa kính để kiểm tra.

Ô tô nằm im gần nửa giờ giữa làn đường

Chiếc ô tô màu trắng bất ngờ dừng ngay giữa đường Mã Long Đàm, quận Tây Đồn, thành phố Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc), vào khoảng 9 giờ sáng 28/7. Phương tiện nằm im trong thời gian dài, án ngữ làn đường và ảnh hưởng đến những người đang lưu thông qua khu vực.

Theo EBC News, đây là một chiếc Audi TT hai cửa. Chiếc xe đã dừng giữa đường gần 30 phút nhưng không có dấu hiệu tiếp tục di chuyển. Một số người đi đường nhận thấy tình trạng bất thường, đồng thời lo ngại người ngồi bên trong gặp vấn đề về sức khỏe nên nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Chiếc ô tô nằm im trong thời gian dài, án ngữ làn đường và ảnh hưởng đến những người đang lưu thông qua khu vực. (Ảnh: EBC)

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thị Chính, Phân cục Cảnh sát số 6 thành phố Đài Trung lập tức đến hiện trường. Để đề phòng chiếc Audi bất ngờ lao về phía trước, lực lượng chức năng cho xe tuần tra dừng chắn ngay trước đầu phương tiện.

Cảnh sát sau đó tiến lại gần, liên tục đập vào cửa kính để kiểm tra tình trạng người điều khiển. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi bên trong gần như không có phản ứng ngay lập tức.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh sát nhiều lần yêu cầu tài xế mở cửa, xuống xe và tắt máy. Sau một lúc, người này mới từ từ phản ứng, mở cửa bước ra ngoài. Toàn bộ quá trình khiến những người có mặt không khỏi lo lắng vì tài xế có thể tiếp tục điều khiển phương tiện trong trạng thái không tỉnh táo.

Tài xế ô tô phản ứng chậm bất thường

Người điều khiển chiếc Audi được xác định là nam thanh niên họ Trương, 20 tuổi. Khi làm việc với cảnh sát, người này có biểu hiện lờ đờ, tinh thần không tỉnh táo và phản ứng chậm với các yêu cầu từ lực lượng chức năng.

Theo CNA, cảnh sát nhận định tình trạng tinh thần của nam tài xế có dấu hiệu bất thường rõ rệt. Lo ngại người này tiếp tục lái ô tô sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, lực lượng chức năng quyết định đưa anh ta về trụ sở để kiểm tra.

Tại đồn cảnh sát, nam thanh niên được tiến hành xét nghiệm sàng lọc chất ma túy bằng mẫu nước bọt. Kết quả cho phản ứng dương tính với ketamine.

Để đề phòng chiếc Audi bất ngờ lao về phía trước, lực lượng chức năng cho xe tuần tra dừng chắn ngay trước đầu phương tiện. (Ảnh: EBC)

EBC News cho biết cảnh sát không phát hiện ma túy bên trong chiếc Audi. Nam thanh niên cũng không có tình trạng lái xe sau khi uống rượu và chưa ghi nhận tiền án liên quan. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhanh bằng nước bọt vẫn cho phản ứng dương tính với ketamine.

Do đây mới là kết quả sàng lọc ban đầu, vụ việc tiếp tục được chuyển cho cơ quan công tố điều tra, làm rõ. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm theo quy định giao thông, đồng thời chuyển người và hồ sơ tới Viện Kiểm sát thành phố Đài Trung để xử lý theo quy định pháp luật.

UDN đưa tin nam tài xế bị điều tra về hành vi lái xe trong trạng thái không bảo đảm an toàn, có nguy cơ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. May mắn, chiếc ô tô đã dừng lại giữa đường trước khi xảy ra va chạm nên vụ việc không gây thương vong.

Đại diện Phân cục Cảnh sát số 6 thành phố Đài Trung cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia hoặc chất ma túy.

May mắn, chiếc ô tô đã dừng lại giữa đường trước khi xảy ra va chạm nên vụ việc không gây thương vong. (Ảnh: EBC)

Theo cảnh sát, những chất này có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, làm giảm sự tập trung và khiến phản xạ của người điều khiển phương tiện trở nên chậm hơn. Trong trường hợp chiếc Audi tiếp tục di chuyển khi tài xế đang lơ mơ, hậu quả đối với những người đi đường có thể rất khó lường.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nhanh chóng trình báo nếu phát hiện ô tô có biểu hiện di chuyển bất thường hoặc tài xế nghi không tỉnh táo. Việc những người đi đường kịp thời gọi cảnh sát trong vụ việc lần này đã giúp ngăn phương tiện tiếp tục lưu thông và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo EBC News, CNA, UDN