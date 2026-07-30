Con trai đi chân trần phát hiện điều lạ dưới nền nhà, người đàn ông vội gọi thợ đập gạch rồi tái mặt

Một phát hiện tưởng chừng rất nhỏ của con trai đã giúp người đàn ông kịp thời nhận ra điều bất thường đang âm thầm xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Người đàn ông thấy viên gạch nóng bất thường

Người đàn ông sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, mới đây chia sẻ câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng chú ý. Sự việc bắt đầu khi con trai anh đi chân trần trong nhà và bất ngờ nhận thấy một vị trí trên nền có cảm giác khác thường.

Theo Pearl River Times, điểm bất thường là một viên gạch lát nằm gần cửa phòng tắm. Khi bước qua, cậu bé cảm thấy viên gạch nóng hơn rõ rệt so với những vị trí xung quanh nên lập tức báo cho bố.

Ban đầu, người đàn ông chưa xác định được nguyên nhân. Anh dùng thiết bị đo nhiệt độ để kiểm tra và nhận kết quả đáng lo ngại. Bề mặt viên gạch nóng tới 46,9 độ C, trong khi phần sàn bên cạnh chỉ khoảng 31,7 độ C. Mức chênh lệch lên tới hơn 15 độ C dù các vị trí nằm sát nhau.

Một phát hiện tưởng chừng rất nhỏ của con trai đã giúp người đàn ông kịp thời nhận ra điều bất thường đang âm thầm xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. (Ảnh: Sohu)

Lo ngại hệ thống điện trong nhà gặp vấn đề, chủ nhà nhanh chóng gọi thợ điện đến kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi xem xét, người thợ cho rằng chưa phát hiện sự cố đáng ngại.

Dù vậy, người đàn ông vẫn không thể yên tâm bởi viên gạch tiếp tục nóng lên. Không tìm được lời giải thích thỏa đáng, anh đăng sự việc lên mạng xã hội để xin ý kiến.

Nhiều cư dân mạng có kinh nghiệm về điện nhận định hiện tượng nóng cục bộ dưới nền có thể bắt nguồn từ dây điện bị hư hỏng, rò điện hoặc quá nhiệt. Họ khuyên chủ nhà cần kiểm tra ngay phần đường dây nằm phía dưới viên gạch, tránh để sự cố kéo dài và dẫn đến chập cháy.

Những cảnh báo này khiến người đàn ông quyết định không tiếp tục chờ đợi. Anh gọi thợ tới nhà, yêu cầu tháo viên gạch và kiểm tra sâu bên dưới nền.

Đập gạch lên, chủ nhà tái mặt

Khi lớp gạch được tháo bỏ, cảnh tượng bên dưới khiến chủ nhà không khỏi giật mình.

Lớp cách điện của dây dẫn đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Phần ống nhựa PVC dùng để bảo vệ đường dây cũng bị nhiệt tác động, có chỗ biến dạng và bong ra.

Đáng lo hơn, lõi dây đồng bên trong xuất hiện dấu hiệu cháy xém và mòn đi đáng kể. Những dấu vết này cho thấy dây điện có thể đã rò rỉ và sinh nhiệt trong một thời gian, nhưng dòng điện chưa đủ lớn để khiến cầu dao tự động ngắt.

Theo Nanguo Morning Post, khi lớp cách điện bị hỏng, dòng điện rò có thể tiếp tục tạo nhiệt, khiến vật liệu bảo vệ ngày càng xuống cấp. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sự cố có thể phát triển thành chập điện, hồ quang điện và gây cháy.

Nguy hiểm ở chỗ phần dây hỏng nằm sâu dưới nền nhà, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Nếu cậu bé không đi chân trần và nhận ra viên gạch nóng bất thường, gia đình có thể không biết mối nguy đang âm thầm tồn tại ngay dưới chân.

Phần ống nhựa PVC dùng để bảo vệ đường dây cũng bị nhiệt tác động, có chỗ biến dạng và bong ra. (Ảnh: Sohu)

Sau khi xác định nguyên nhân, người đàn ông cho thay thế đoạn dây bị hỏng, đồng thời kiểm tra và khắc phục lại khu vực đường điện bên dưới nền. Nhờ phát hiện kịp thời, gia đình đã loại bỏ được nguy cơ trước khi xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chủ nhà may mắn vì đã không bỏ qua lời cảnh báo của con trai, đồng thời tiếp tục kiểm tra dù lần đầu thợ điện chưa phát hiện vấn đề.

Các chuyên gia an toàn điện lưu ý, người dân không nên chủ quan khi nền nhà, tường, ổ cắm hoặc công tắc bất ngờ nóng lên mà không rõ nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu dây điện quá tải, tiếp xúc kém hoặc lớp cách điện đã xuống cấp.

Những dấu hiệu khác cần chú ý gồm mùi nhựa cháy, dây điện đổi màu hoặc nứt vỡ, phích cắm nóng bất thường, đèn chập chờn và cầu dao thường xuyên ngắt. Khi phát hiện những biểu hiện này, người dân nên ngắt điện tại khu vực nghi ngờ và gọi thợ có chuyên môn kiểm tra, không tự ý chạm vào dây dẫn hoặc đập nền khi nguồn điện vẫn đang hoạt động.

Vào mùa hè, điều hòa, tủ lạnh, quạt điện và nhiều thiết bị gia dụng thường phải hoạt động liên tục, khiến tải trọng của hệ thống điện tăng lên. Các gia đình cần tránh cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện, đồng thời kiểm tra định kỳ những đường dây đã sử dụng lâu năm.

Trong trường hợp tại Quảng Đông, một cảm giác bất thường dưới chân cậu bé đã trở thành lời cảnh báo quan trọng. Phát hiện tưởng chừng rất nhỏ ấy cuối cùng giúp cả gia đình kịp thời tránh khỏi nguy cơ chập cháy ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Theo Pearl River Times, Nanguo Morning Post, Henan RAT



