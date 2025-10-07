Nên đi bộ bao nhiêu km mỗi ngày ?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, mỗi người nên đi bộ ít nhất từ 3 km trở lên mỗi ngày, tương đương khoảng 30-45 phút tùy tốc độ.

Đây là mốc an toàn, dễ thực hiện và đặc biệt phù hợp với người làm việc văn phòng – nhóm nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, béo phì , tim mạch và stress kéo dài.

Bác sĩ cho biết, việc duy trì đi bộ đều đặn giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng tim mạch, hỗ trợ phát triển cơ bắp và góp phần duy trì cân nặng hợp lý. Với những người làm việc nhiều giờ trước máy tính, việc vận động nhẹ nhàng mỗi ngày còn giúp giảm tình trạng đau lưng, căng cứng cổ vai gáy và cải thiện tinh thần rõ rệt.

Không chỉ phù hợp với người trẻ, đi bộ còn là hình thức rèn luyện lý tưởng cho người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính . Đặc biệt, đi bộ không đòi hỏi nhiều trang thiết bị, dễ thực hiện ở bất kỳ đâu và không phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện thời gian.

Người mới bắt đầu nên đi với tốc độ vừa phải để làm quen dần, sau đó có thể tăng cường độ và thời lượng tùy theo thể trạng. Để tránh nhàm chán, có thể thay đổi cung đường, đi cùng bạn bè hoặc nghe nhạc trong lúc tập luyện.

Để đảm bảo an toàn, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh hoặc mùa đông, bác sĩ khuyên không nên ra ngoài đi bộ vào sáng sớm. Thay vào đó, hãy chọn thời điểm ấm áp hơn trong ngày, mặc đủ ấm và thực hiện khởi động kỹ trước khi bước vào bài tập. Điều này giúp làm nóng cơ thể, giảm nguy cơ chấn thương, chuột rút và đau nhức sau tập.

Uống đủ nước trước và sau khi đi bộ cũng là lưu ý quan trọng, nhằm bù nước, tránh mất cân bằng điện giải – ngay cả khi bạn không cảm thấy khát.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người nên vận động với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần – tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần. Tuy nhiên, nếu bạn có bệnh lý nền, tuổi cao hoặc đang trong giai đoạn điều trị, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để có lộ trình tập luyện phù hợp, tránh quá sức.

Đi bộ mỗi ngày là thói quen nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn. Chỉ với 3 km mỗi ngày, bạn đang đầu tư vào sức khỏe lâu dài, cải thiện thể lực, phòng tránh nhiều bệnh lý và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu – hãy đi bộ ngay từ hôm nay.



