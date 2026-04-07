Nấu cơm 20 năm chưa chắc bạn đã biết: Mẹo giúp cơm mềm dẻo, nồi cơm điện "sống thọ"

Phác Thái Anh |

Biết sớm mẹo này, nhiều người áp dụng ngay vì quá tiện.

Trong gian bếp, có không ít mẹo nhỏ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Một trong số đó là việc phủ một chiếc khăn lên nồi cơm điện khi nấu. Nghe qua có vẻ lạ, nhưng nếu áp dụng đúng cách, mẹo này có thể giúp cải thiện chất lượng cơm và trải nghiệm nấu nướng hằng ngày.

Khi nồi cơm điện hoạt động, hơi nước bên trong sẽ bốc lên và ngưng tụ ở phần nắp. Tuy nhiên, không phải lúc nào hơi nước cũng được giữ lại hiệu quả, đặc biệt với những loại nồi có thiết kế thoát hơi nhanh. Việc phủ một chiếc khăn sạch lên nắp nồi giúp giữ nhiệt tốt hơn, hạn chế hơi nước thoát ra ngoài quá nhanh, từ đó giúp cơm chín đều và dẻo hơn.

Giúp cơm không bị khô, giữ độ mềm lâu hơn

Một trong những vấn đề thường gặp là cơm dễ bị khô ở lớp trên hoặc nhanh nguội sau khi nấu xong. Khi phủ khăn, nhiệt độ trong nồi được giữ ổn định hơn, giúp hạt cơm giữ được độ ẩm cần thiết. Nhờ đó, cơm không chỉ mềm dẻo hơn mà còn duy trì trạng thái thơm ngon trong những bữa ăn chưa dùng ngay.

Hạn chế nước đọng trên nắp rơi xuống cơm

Ở một số loại nồi cơm điện, nước ngưng tụ trên nắp có thể nhỏ ngược lại vào cơm, làm bề mặt bị nhão hoặc không đều. Chiếc khăn lúc này đóng vai trò như một lớp "đệm", giúp thấm bớt hơi nước và giảm tình trạng nhỏ giọt. Điều này hữu ích khi nấu những loại gạo dễ bị nhão hoặc cần độ tơi nhất định.

Cách sử dụng đúng để đảm bảo an toàn

Dù là mẹo đơn giản, nhưng khi áp dụng cũng cần lưu ý một số điểm để đảm bảo an toàn. Nên chọn khăn sạch, khô và có độ dày vừa phải. Khi phủ, tránh che kín hoàn toàn các lỗ thoát hơi của nồi để không làm ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động. Ngoài ra, không nên dùng khăn quá dày hoặc dễ bắt nhiệt để hạn chế rủi ro không mong muốn.

Có nên áp dụng với mọi loại nồi?

Thực tế, mẹo này phù hợp hơn với các loại nồi cơm điện cơ hoặc những nồi có thiết kế thoát hơi đơn giản. Với các dòng nồi điện tử hiện đại, đã được thiết kế để kiểm soát nhiệt và hơi nước tối ưu, việc phủ khăn có thể không cần thiết. Vì vậy, bạn nên cân nhắc tùy theo loại nồi đang sử dụng để áp dụng cho phù hợp.

Có thể thấy, chỉ với một chiếc khăn nhỏ, bạn đã có thể cải thiện đáng kể chất lượng nồi cơm hằng ngày. Tuy không phải là bí quyết bắt buộc, nhưng nếu biết áp dụng đúng cách, đây sẽ là mẹo hữu ích giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

