Nắng nóng 'hóa lỏng' nhựa đường tại Đức, 'chảo lửa' châu Âu ấm lên nhanh nhất hành tinh

Một phần giao thông của Đức tê liệt vì nhựa đường "hóa lỏng". Những đợt nắng nóng cực đoan hiếm gặp đang xuất hiện thường xuyên hơn.

Nhựa đường tan chảy vì nắng nóng hiếm gặp ở Leipzig, Đức

Đợt nắng nóng đang hoành hành khắp châu Âu đã gây ra tình huống bất thường tại thành phố Leipzig, miền đông nước Đức. Khi nhiệt độ tiến gần 40°C, lớp bitum (nhựa đường) dùng để trám khe hở giữa đường ray tàu điện và mặt đường bắt đầu chảy lỏng ra, truyền thông đưa tin đầu tháng 7/2026.

Theo công ty vận tải công cộng địa phương Leipzig Verkehrsbetriebe (LVB), lớp bitum này vốn có chức năng ngăn nước, đá, bụi bẩn lọt vào làm hỏng nền đường ray.

Ảnh: IA/VN

Nhưng dưới sức nóng cực đoan, vật liệu mất độ cứng, chảy tràn ra cả đường ray lẫn khu vực để tàu điện trong bãi container, gây cản trở giao thông.

Do thiệt hại phát sinh, LVB đã tạm ngừng tất cả hoạt động xe điện vào chiều 4/7. Các đội bảo trì ngay lập tức bắt đầu loại bỏ vật liệu bị chảy và làm sạch cơ sở hạ tầng.

Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất trên hành tinh

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD), trạm khí tượng Coschen thuộc bang Brandenburg ở phía đông nước này, đã ghi nhận nhiệt độ 41,7°C, lập kỷ lục mới trong đợt nắng nóng đầu tháng 7/2026.

Do nhiệt độ trên 40°C rất hiếm gặp ở Đức, nhiều hạ tầng đô thị (đường ray, mặt đường, thiết bị công cộng) không được thiết kế để chịu đựng loại nắng nóng kéo dài này.

Vụ việc ở Leipzig là một phần của đợt nắng nóng lịch sử đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Âu trong những tuần gần đây.

Ngày 24/6/2026, người dân tìm đến đài phun nước Trocadéro, gần tháp Eiffel, ở Paris để giải nhiệt khi nhiệt độ tăng cao trong đợt nắng nóng ảnh hưởng đến phần lớn đất nước. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hơn 1.300 ca tử vong vượt mức bình thường đã được ghi nhận trên lục địa này kể từ ngày 21/6 do nhiệt độ nắng nóng cực đoan.

Bên cạnh những thiệt hại về người, đợt nắng nóng kỷ lục còn gây ra hàng loạt gián đoạn. Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và các quốc gia khác đã phải đối mặt với sự gián đoạn giao thông, lưới điện quá tải, cháy rừng, đóng cửa trường học và gia tăng số ca nhập viện do mất nước và say nắng.

Theo WHO, châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất trên hành tinh, và các đợt nắng nóng cực đoan, trước đây được coi là hiếm gặp, đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.