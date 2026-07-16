Kỹ sư Michelin phát minh siêu lốp như viễn tưởng: "Bất tử" trước vật sắc nhọn, đang lăn bánh ở 3 lục địa

Đội ngũ kỹ sư Michelin đã tạo ra loại lốp chống thủng độc đáo. Siêu lốp này là kết quả của 50 bằng sáng chế hội tụ.

Nhà sản xuất lốp xe đa quốc gia của Pháp Michelin đã có một bước đi đột phá khi phát triển dòng Uptis (Unique Puncture-proof Tire System - Hệ thống lốp chống thủng độc đáo) có tên đầy đủ: Lốp không hơi Michelin Uptis.

Nếu như lốp Michelin Tweel là "người tiền nhiệm" đặt nền móng công nghệ lốp không hơi và phần lớn dùng trong quân sự, thì Michelin Uptis là "thế hệ đàn em" được tối ưu hóa tối đa với đổi mới và công nghệ đỉnh cao để bước ra đường phố dân sinh.

Siêu lốp này có khả năng chống thủng, chịu va đập, thân thiện với môi trường, kết nối và không cần bảo dưỡng - Chúng hứa hẹn sẽ là giải pháp lý tưởng cho giao thông bền vững.

“Lốp Michelin Uptis là một bước đột phá lớn trong ngành sản xuất lốp xe và là một bước quan trọng trong việc phát triển loại lốp hoàn toàn bền vững vào năm 2050. Đây là kết quả của khoảng 50 bằng sáng chế về cấu trúc lốp và vật liệu công nghệ cao. Nó thể hiện khả năng đổi mới của Michelin nhằm hướng tới một phương tiện giao thông an toàn hơn và thân thiện hơn với môi trường" - Ông Bruno De Feraudy, giám đốc hoạt động OEM của Tập đoàn Michelin cho biết.

Hình ảnh minh họa về lốp Michelin do Michelin/Africa sử dụng trong bài viết về lốp Michelin Uptis. Nguồn: Michelin/Africa

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019 tại Hội nghị thượng đỉnh về di động bền vững Movin'On, Michelin Uptis đại diện cho thế hệ giải pháp không cần bơm hơi mới và là một ví dụ về chuyên môn của Michelin trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao.

Tính đến năm 2023, Uptis là loại lốp không cần bơm hơi duy nhất trên thế giới được thử nghiệm trên đường thực tế (đã đi được gần 3 triệu km), trong điều kiện thực tế, trên ba lục địa (châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ).

General Motors, "gã khổng lồ" sản xuất ô tô toàn cầu của Mỹ và là đối tác quan trọng của Michelin, đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu chung với tư cách là đối tác đồng phát triển, với mục tiêu đột phá là đưa lốp Michelin Uptis trở thành công nghệ phổ biến trên các xe chở khách ngay từ năm 2050.

Lốp Michelin Uptis: Đập tan kết cấu lốp chứa khí truyền thống, êm ái hơn "người tiền nhiệm"

Theo phân tích của tạp chí công nghệ của Tây Ban Nha ngày 14/7, điểm đột phá của những chiếc lốp không hơi Michelin "dân sinh" này nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn khí nén, thay thế bằng cấu trúc sợi thủy tinh gia cường nhựa resin đặc biệt (chịu lực kéo cực tốt và nhẹ hơn), với dạng uốn lượn phức tạp hơn để phân bổ lực kéo tốt hơn ở tốc độ cao.

Mẫu thử nghiệm Michelin Uptis. Ảnh: Michelin

Hình ảnh chi tiết cấu trúc bên trong lốp nguyên mẫu Michelin Uptis, với hoa văn gai lốp dựa trên lốp xe tải đa mùa Agilis CrossClimate của Michelin. Ảnh: Michelin

Michelin Uptis được thiết kế riêng cho xe ô tô con (xe du lịch) và xe điện (EV) di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc (100 - 120km/h) mà vẫn an toàn tối đa cho hành khách.

Các kỹ sư của Michelin đã phải giải bài toán triệt tiêu tiếng ồn và độ rung ở tốc độ cao. Cấu trúc nan hoa của Michelin Uptis được tinh chỉnh để hấp thụ chấn động từ mặt đường mượt mà không kém gì lốp khí nén truyền thống, mang lại trải nghiệm êm ái tối đa cho người ngồi trong cabin.

Đây không chỉ là một cải tiến công nghệ, mà là một cuộc cách mạng vì sự an toàn của con người.

Không chỉ an toàn, lốp Michelin Uptis còn hướng tới giao thông bền vững hơn

Lốp Michelin Uptis đại diện cho một bước tiến lớn hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn của Michelin, bao gồm bốn trụ cột đổi mới: Không cần không khí, kết nối, in 3D và bền vững 100% (có thể tái tạo và có nguồn gốc sinh học).

Michelin Uptis đại diện cho một bước nhảy vọt xanh trong ngành công nghiệp ô tô nhờ khả năng triệt tiêu hoàn toàn vấn nạn lãng phí lốp xe trên quy mô toàn cầu.

Cận cảnh chiếc lốp Michelin Tweel của Michelin. Ảnh: Michelin

Bằng việc loại bỏ hoàn toàn áp suất khí nén, lốp Michelin Uptis chấm dứt vĩnh viễn tình trạng lốp bị vứt bỏ sớm do nổ lốp, rách hông khi sập ổ gà hoặc mòn không đều do non hơi – những sự cố vốn đang biến khoảng 200 triệu chiếc lốp (tương đương 2 triệu tấn nguyên liệu thô, gấp 200 lần trọng lượng của Tháp Eiffel) thành rác thải khó phân hủy mỗi năm trên toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu rác thải, thiết kế không hơi của Uptis còn giúp giải phóng các phương tiện khỏi việc phải mang theo lốp dự phòng, kích xe và bộ dụng cụ sửa chữa, từ đó giảm đáng kể trọng lượng xe, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu cũng như tiết kiệm năng lượng sạc cho xe điện.

Đặc biệt, với cấu trúc nan hoa làm từ sợi thủy tinh gia cường nhựa resin có độ bền cực cao, Michelin Uptis mở đường cho mô hình kinh tế tuần hoàn hoàn hảo, nơi phần khung lốp có thể tái sử dụng nhiều lần bằng phương pháp đắp lại gai lốp khi bị mòn, giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tối đa lượng bụi mịn cao su độc hại phát tán ra môi trường trong suốt vòng đời vận hành.

Tham khảo: Michelin/UK, TyrePress