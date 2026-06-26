Một cựu mục sư tại Mỹ vừa bị truy tố tội giết người và gian lận bảo hiểm liên quan đến cái chết của vợ xảy ra cách đây gần 20 năm tại Công viên quốc gia Zion.

Một cựu mục sư thanh niên ở Las Vegas tên David Vander Meer đã bị truy tố tội giết người và gian lận bảo hiểm liên quan đến cái chết của vợ ông, bà Bernadette Vander Meer, xảy ra ngày 22/8/2006 tại Công viên quốc gia Zion (bang Utah, Mỹ).

Theo hồ sơ tòa án, David Vander Meer bị lực lượng cảnh sát liên bang bắt giữ hôm thứ Hai vừa qua. Ban đầu, cái chết của nạn nhân được xác định là tai nạn sau khi bà rơi từ độ cao khoảng 1.200 feet (hơn 360 mét) tại khu vực công viên. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy các điều tra viên khi đó vẫn nghi ngờ tính chất vụ việc nhưng không đủ chứng cứ để khởi tố.

Vụ án được mở lại vào năm ngoái sau khi một mục sư cấp cao từng làm việc cùng Vander Meer cung cấp thông tin cho cơ quan công tố, cho rằng ông ta có thể đã gây ra cái chết của vợ mình.

Trong bản tuyên thệ xác định căn cứ khởi tố, cơ quan điều tra cho biết Vander Meer từng nâng mức bảo hiểm nhân thọ của hai vợ chồng từ 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng) lên 600.000 USD (khoảng 15,7 tỷ đồng) ngay trước khi vụ việc xảy ra. Sau cái chết của vợ, ông này được cho là đã nhận khoản tiền bảo hiểm hơn 567.000 USD vào năm 2007.

Hồ sơ tòa án không nêu rõ lý do vì sao việc thay đổi hợp đồng bảo hiểm này không dẫn tới một cuộc điều tra sâu hơn ngay từ đầu.

Theo lời khai ban đầu, Vander Meer cho biết hai vợ chồng đang thực hiện chuyến leo núi mừng kỷ niệm ngày cưới tại khu vực Angel’s Landing thuộc Zion National Park. Khi đến đỉnh núi, ông nói đã rời đi để chuẩn bị máy ảnh chụp bình minh, trong lúc vợ đứng gần mép vực. Khi quay lại, ông phát hiện vợ mình đã biến mất.

“Ông ta nghe thấy tiếng hét của vợ khi bà rơi xuống,” hồ sơ nêu.

Tuy nhiên, quá trình điều tra lại đã xuất hiện nhiều tình tiết mới gây nghi vấn. Năm 2022, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ một cựu thành viên nhóm thanh thiếu niên do Vander Meer phụ trách, cáo buộc ông lạm dụng vị trí để thao túng và có hành vi tình dục không phù hợp với người chưa thành niên.

Người này khai rằng bà từng có quan hệ tình cảm kéo dài với Vander Meer bắt đầu từ khi mới 16 tuổi, theo hồ sơ điều tra. Người tố cáo cũng cho biết đã chấm dứt mối quan hệ vào đêm trước chuyến đi Zion năm 2006 vì cảm thấy đây là hành vi sai trái.

Điều tra viên cho biết cần tiếp tục làm rõ sau lời khai này. Sau đó, một cựu mục sư từng làm việc cùng Vander Meer tiếp tục liên hệ cơ quan công tố, bày tỏ nghi ngờ rằng cái chết của Bernadette không phải tai nạn.

Trong quá trình thẩm vấn lại, người tố cáo cũng cho biết Vander Meer từng nói rằng “cách duy nhất để họ có thể đến với nhau là vợ ông phải không còn sống”, theo hồ sơ.

Ngoài ra, tài liệu điều tra cho thấy Vander Meer từng bị sa thải vì tổ chức các buổi tiệc có rượu và cờ bạc cho nhóm thanh thiếu niên trong giáo hội tại nhà riêng.

Sau cái chết của vợ, Vander Meer sau đó tái hôn nhiều lần. Vụ án hiện đang chờ dẫn độ và xét xử tại bang Utah.

Nguồn: NBC News