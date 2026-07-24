Nam TikToker phỏng vấn dạo cố tình hạ bệ fan nữ bóng đá để câu view độc hại?

Nam TikToker làm nội dung phỏng vấn dạo trên đường phố lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng khi tạo tình huống "bẫy" kiến thức fan nữ, không che mặt nạn nhân và đẩy họ vào thế bị cộng đồng mạng công kích dữ dội.

Định dạng video phỏng vấn dạo xuất hiện nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Với kịch bản ngẫu nhiên bắt gặp người qua đường và đưa ra các câu hỏi đố vui kiến thức hay quan điểm cá nhân, loại hình này dễ dàng thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, ranh giới giữa một video giải trí lành mạnh và hành vi "câu view bẩn" đang bị nhiều TikToker cố tình xóa mờ. Sự việc anh chàng sáng tạo nội dung hơn 1,2 triệu người theo dõi tiếp cận một nữ cổ động viên bóng đá mặc áo đấu trên phố mới đây là minh chứng điển hình cho thực trạng đáng báo động này.

Cụ thể, trong đoạn clip đang lan truyền, nam TikToker đã phỏng vấn một bạn nữ đang mặc chiếc áo đấu bóng đá thời trang. Anh đặt ra câu hỏi về địa lý cơ bản liên quan đến thủ đô của Tây Ban Nha. Khi bạn nữ phản ứng câu trả lời, thay vì nhắc nhở hay cắt bỏ đoạn sơ suất mang tính cá nhân, nam TikToker này lại có thái độ đứng cười cợt ngay trước ống kính camera. Đáng nói hơn, video sau đó được cắt dựng chỉn chu và đăng tải công khai mà không hề che mặt nhân vật, vô tình biến bạn nữ thành tâm điểm để cộng đồng mạng vào miệt thị.

Ngay sau khi video lên sóng, hàng loạt tài khoản đã để lại những bình luận mang tính "thượng đẳng" và toxic. Nhiều fan nam quá khích lên tiếng mỉa mai bạn nữ là "mặc áo hùa", "phong trào", thậm chí dùng những từ ngữ xúc phạm nặng nề về tri thức của nữ giới khi theo dõi thể thao. Việc vô tình trở thành nạn nhân của một clip phỏng vấn dạo đã đẩy cô gái vào làn sóng bạo lực mạng không đáng có.

Tuy nhiên, phản ứng của phần lớn cư dân mạng văn minh sau đó đã hoàn toàn lật ngược tình thế. Thay vì hùa theo trò cười của nam TikToker, rất nhiều người dùng đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ bạn nữ, đồng thời chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía chủ kênh. Hàng loạt bình luận phẫn nộ xuất hiện: "Phỏng vấn mấy cái này mà cứ tìm các bạn nữ là hiểu ý đồ cố tình dàn cảnh rồi", "Bạn nữ trả lời sai cũng không thèm nhắc, đứng cười đểu vào cam rồi đăng nguyên mặt con nhà người ta lên dù biết rõ sẽ bị chửi", "Ý là biết nhiều về bóng đá thì sao nhỉ? Có được đi đá World Cup không mà sao nhiều ông cứ thích tỏ ra thượng đẳng phết!"...

Nhiều tài khoản am hiểu về bóng đá và địa lý cũng lên tiếng bênh vực cho nạn nhân. Việc một người đang đi dạo trên đường bất ngờ bị dí micro vào mặt và đặt câu hỏi dồn dập rất dễ rơi vào trạng thái tâm lý giật mình, dẫn đến phản xạ bất giác quên mất những kiến thức đơn giản nhất. Thậm chí, việc mặc một chiếc áo đấu hiện nay đối với nhiều bạn trẻ chỉ đơn thuần là gu thời trang ăn mặc chứ không nhất thiết phải nắm rõ từng chi tiết lịch sử hay địa lý của đội bóng đó. Việc đem quy chuẩn kiến thức khắt khe ra để soi xét và hạ bệ người khác giữa chốn đông người bị đánh giá là hành vi vô duyên và thiếu văn hóa.

Làn sóng phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi cư dân mạng bắt đầu kêu gọi chiến dịch "dọn rác" trên các nền tảng số. Hàng loạt tài khoản đã chủ động bấm chặn (block) và báo cáo (report) kênh của nam TikToker nói trên. Nhiều ý kiến vạch trần rằng đằng sau những clip phỏng vấn dạo tưởng như vô tư thực chất là cả một ý đồ tính toán. Các creator này cố tình đi tìm những sơ hở, điểm yếu hoặc câu trả lời ngô nghê của người qua đường, đặc biệt là các bạn nữ trẻ tuổi, nhằm mục đích duy nhất: biến họ thành "mồi câu" cho các bình luận tranh cãi, qua đó đẩy tương tác của kênh lên đỉnh điểm.

Trọng tâm vấn đề không nằm ở việc nạn nhân trả lời đúng hay sai, mà nằm ở đạo đức của người làm truyền thông. Việc tự ý sử dụng hình ảnh rõ mặt của người khác, hoặc cố tình biên tập clip theo hướng tiêu cực để đẩy người qua đường vào thế bị bạo lực mạng là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và chuẩn mực cộng đồng.

Sự tẩy chay mạnh mẽ từ cư dân mạng đối với kênh phỏng vấn dạo này là một tín hiệu tích cực cho thấy khán giả ngày nay đã đủ tỉnh táo để nhận diện các "bẫy content". Đã đến lúc những người làm sáng tạo nội dung cần tôn trọng người xem và tôn trọng nhân vật của mình, thay vì bất chấp danh dự của người khác chỉ để đổi lấy vài trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.