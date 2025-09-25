Nam thanh niên phát triển ngực như phụ nữ vì sai lầm khi tập gym

Tiểu Trần (30 tuổi, ở Chiết Giang, Trung Quốc), vốn đam mê thể hình. Từ máy chèo thuyền, máy tập elip đến đẩy tạ, mọi bài tập của anh đều xoay quanh mục tiêu phát triển cơ ngực. Thế nhưng, cơ ngực “cuồn cuộn” như mong muốn không thấy đâu, thay vào đó, trước ngực anh lại xuất hiện đường cong mềm mại chẳng khác gì… vòng 1 của nữ giới, thậm chí đạt đến kích cỡ tương đương cúp A.

Sự thay đổi này khiến Tiểu Trần mặc cảm suốt 2 năm, ngay cả khi mặc áo cũng khó giấu được. Càng tập, ngực càng đau, lo sợ bản thân mắc ung thư vú, anh quyết định tìm đến bệnh viện.

Bất ngờ từ kết quả xét nghiệm

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện chỉ số prolactin (hormone kích thích tiết sữa) của bệnh nhân tăng cao bất thường, siêu âm cho thấy hai bên tuyến vú đều phát triển, kèm mỡ tích tụ. Sau khi hỏi kỹ, mới biết anh này để tăng cơ đã lén sử dụng các loại hormone mua qua đường xách tay, dẫn đến rối loạn nội tiết và khiến tuyến vú phát triển như nữ giới.

Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi loại bỏ tuyến vú kết hợp hút mỡ tạo hình. Sau ca mổ, vòng 1 phẳng lại, bệnh nhân lấy lại tự tin.

Mỡ ngực được lấy ra trong quá trình phẫu thuật, phần màu vàng trắng phía trên là mỡ

Bác sĩ cảnh báo: Không chỉ mất thẩm mỹ, còn tiềm ẩn bệnh lý nguy hiểm

Các chuyên gia cho biết, nam giới có tình trạng “ngực như phụ nữ” phần lớn là do hai nguyên nhân: tăng sinh tuyến vú hoặc tích tụ mỡ quá mức . Đặc biệt, nhóm người này có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa (mỡ máu cao, tiểu đường, cao huyết áp) cao gấp 3-5 lần so với nam giới bình thường.

Ở tuổi dậy thì, do estrogen tạm thời tăng, một số nam thanh niên cũng có thể bị phì đại tuyến vú. Tuy nhiên, tình trạng này thường đối xứng, nhỏ, và tự biến mất trong vòng 6-12 tháng. Nếu gặp các biểu hiện sau, cần đi khám ngay:

- Tuyến vú phình to trên 3cm hoặc kéo dài trên 1 năm không hết.

- Chỉ một bên phát triển bất thường, kèm đau, đỏ, tiết dịch.

- Có thêm dấu hiệu khác như tinh hoàn kém phát triển, tăng cân đột ngột, vóc dáng chậm lớn.

Nam giới cũng có thể bị ung thư vú

Dù tỷ lệ thấp (chỉ khoảng 3-7%), nhưng ung thư vú ở nam giới thường được phát hiện muộn, tiên lượng xấu hơn nữ. Các dấu hiệu cảnh báo gồm khối u cứng, ranh giới không rõ, núm vú tụt vào trong, tiết dịch lạ, da vùng ngực sần sùi như “vỏ cam”, kèm hạch nách to.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, đặc biệt mang đột biến gen BRCA2, cần siêu âm định kỳ 3-6 tháng một lần để tầm soát.

Lời khuyên từ bác sĩ

- Không lạm dụng hormone, thuốc tăng cơ hay thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

- Hạn chế sử dụng sữa ong chúa, vì có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố.

- Khi phát hiện ngực bất thường, dù chỉ một bên, cũng cần đi kiểm tra ngay để loại trừ nguy cơ ung thư.

Trường hợp của Tiểu Trần là lời nhắc nhở cho nhiều nam giới rằng tập luyện là tốt, nhưng lạm dụng thuốc kích thích cơ bắp có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe và hình thể.

Nguồn và ảnh: QQ