Đang chơi cầu lông, người đàn ông đột ngột ngã quỵ rồi tử vong: Bác sĩ chỉ đích danh "thủ phạm"

Người đàn ông đột ngột ngã quỵ trên sân cầu lông

Vào tối 28/8 vừa qua, ông Tian Zhijie (49 tuổi) đã tham gia một trận đấu giao hữu cầu lông với bạn bè tại một sân đánh cầu lông ở thị trấn Seremban ở Malaysia. Khi đang chơi cầu lông, ông đột ngột ngã quỵ, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Bạn bè của ông Tian đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời gọi cấp cứu. Một người chứng kiến kể lại: “Anh ấy bất tỉnh, ngón tay tím tái, mặt trắng bệch, khóe miệng sùi bọt. Chúng tôi thay nhau ép tim cho anh ấy, không khí vô cùng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này và lúc đó tôi thực sự cảm thấy bất lực”.

Người đang ông đột ngột ngã quỵ khi đang chơi cầu lông với bạn bè. (Ảnh minh họa)

Ông Tian được đưa đến viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết nạn nhân đột tử do bị tắc nghẽn ba mạch máu lớn ở tim, gây nhồi máu cơ tim cấp.

Bà Lin, vợ của ông Tian, đã vô cùng đau khổ khi nhận được điện thoại thông báo chồng mình qua đời đột ngột.

Bà Lin cũng chia sẻ, khoảng 3 năm trước, ông Tian từng đi khám vì có triệu chứng đau tức ngực. Kết quả khám lúc đó cho thấy ông bị tắc nghẽn nhẹ 1 trong các động mạch ở tim. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết tình trạng không quá nghiêm trọng nên chỉ cần điều trị bằng thuốc và chưa cần phẫu thuật.

Sau khi điều trị bằng thuốc, ông Tian không còn triệu chứng đau tức ngực nữa nên ông tưởng bản thân đã khỏe hẳn và không đến bệnh viện tái khám.

Nguyên nhân tử vong của ông Tian được xác định là nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh họa)

Nguy cơ nhồi máu cơ tim khi tập luyện

Theo các chuyên gia y tế, các vấn đề sức khỏe tim mạch có thể tiến triển trong âm thầm. Nếu không được kiểm soát kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng, đặc biệt là khi tập luyện quá sức.

Với những người mắc các vấn đề tim mạch, chẳng hạn như tắc nghẽn mạch máu, xơ vữa động mạch,... việc tập luyện cường độ cao làm tim đập nhanh, dẫn đến tăng áp lực lên thành mạch, khiến mạch máu bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim, đột quỵ,... Các biến cố tim mạch này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người bệnh.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch cần thăm khám định kỳ và theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên, tuyệt đối không chủ quan khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Ngoài ra, nhóm này cũng cần xây dựng chế độ tập luyện hợp lý, tránh tập luyện quá sức.