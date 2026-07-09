Nam thần U50 So Ji Sub ăn gì để lấy lại body 6 múi như trai đôi mươi trong phim mới?

Từng khiến fan "khóc thét" vì xuất hiện với ngoại hình thừa cân, nam thần màn ảnh Hàn So Ji Sub vừa có màn lột xác khét lẹt với body 6 múi trong siêu phẩm "Đặc vụ Kim tái khởi động". Bên cạnh tình tiết phim, người xem xôn xao bàn luận anh ăn uống thế nào mà muốn giảm cân là giảm được ngay.

Xuất hiện trong chương trình giải trí nổi tiếng Hàn Quốc "My Ugly Duckling" của đài SBS số gần đây, nam thần màn ảnh Hàn So Ji Sub đã có những chia sẻ khiến khán giả "đứng ngồi không yên" về câu chuyện cân nặng của mình.

Khi MC chương trình trêu đùa về việc anh nổi tiếng là diễn viên có ngoại hình khác biệt hoàn toàn trước và sau khi nhận tiền cát xê, tài tử 48 tuổi không hề phủ nhận. Anh thừa nhận bản thân cực kỳ mê ăn uống. Khi không có lịch trình dự án, anh ăn liên tục cả ngày dẫn đến việc cân nặng lên xuống thất thường, thậm chí tăng liền một mạch 10kg và chạm mốc gần 90kg với gương mặt tròn xoe từng khiến người hâm mộ khó nhận ra.

So Ji Sub nổi tiếng là diễn viên có cân nặng thay đổi thất thường mỗi khi có dự án phim mới

Tuy nhiên, So Ji Sub cũng nổi tiếng là diễn viên làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và có kỷ luật. Chỉ cần có dự án mới, anh sẵn sàng giảm cân hoặc thay đổi ngoại hình để vào vai được trọn vẹn nhất.

Gần đây, để phục vụ cho vai diễn ông bố hành động đầy gai góc trong phim mới "Đặc vụ Kim tái khởi động" (Agent Kim Reactivated), So Ji Sub lập tức rũ bỏ hình ảnh "ông chú phúc hậu" trong thời gian ngắn. Sự trở lại lần này của anh khiến netizen phát sốt vì những pha cận chiến nhanh nhẹn và vóc dáng săn chắc như trai đôi mươi, body 6 múi nóng bỏng mắt khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Hình ảnh một So Ji Sub với cơ bắp cuồn cuộn, xương hàm sắc lẹm vốn chẳng lạ lẫm gì trong các tác phẩm của anh. Điều khiến người ta bất ngờ là cách anh làm chủ cân nặng và hình ảnh của mình, được nhiều khán giả gọi vui là "muốn đẹp là đẹp được ngay".

Hình ảnh cơ bắp, thọn gọn của So Ji Sub trong phim mới tháng 7/2026

So Ji Sub ăn gì để giảm cân khi bước vào dự án phim mới?

Để giảm cân, nam thần họ So nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi chế độ ăn uống. Anh tiết lộ trên sóng truyền hình 2 thực phẩm nhất định mình phải ăn mỗi sáng nếu đang siết cân. Đó là:

Một thìa dầu ô liu khi bụng đói

Uống một ly dầu ô liu nguyên chất nhỏ khoảng 10 - 15 ml vào buổi sáng khi bụng đói là bí quyết bổ sung chất béo lành mạnh giúp So Ji Sub bóp nghẹt cơn thèm ăn. Các axit béo không bão hòa đơn trong dầu ô liu rất tốt cho tim mạch và có khả năng tăng cảm giác no kéo dài. Thói quen này giúp nam diễn viên kiểm soát lượng calo nạp vào hiệu quả trong suốt cả ngày, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thụ tốt các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K.

Nhưng có một lưu ý, mỗi muỗng dầu ô liu chứa khoảng 120kcal. Người trưởng thành chỉ nên dùng tối đa 1 muỗng mỗi ngày khi bụng đói để tránh dư thừa năng lượng.

Chế độ ăn siết cơ với ức gà

Ức gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, cực ít chất béo và giàu axit amin thiết yếu. Thực phẩm này giúp bảo vệ khối lượng cơ bắp tối đa, đẩy nhanh quá trình tiêu biến mỡ thừa tích tụ từ thời kỳ tăng cân để So Ji Sub lấy lại vóc dáng thon gọn nhưng không mất đi cơ bắp. Trong khi đó, ức gà cũng giúp no lâu và tốt cho sức khỏe hơn các loại thịt đỏ khác dù cùng độ nạc như nhau.

ỨC gà là món quen thuộc trong thực đơn giảm cân, siết cơ của nam tài tử xứ kim chi

Đặc biệt, phương pháp chế biến thịt gà cũng quyết định sự thành bại của vóc dáng. Nam thần này thường ưu tiên chọn gà luộc hoặc nướng thay vì các món chiên rán nhiều dầu mỡ. Việc chiên rán làm tăng lượng chất béo và natri không cần thiết, dễ dàng phá hủy toàn bộ thành quả tiêu hao calo trong phòng tập.

Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế, việc nạp đủ protein là điều kiện tiên quyết để giảm thiểu mất cơ khi giảm cân. Tuy nhiên, chế độ ăn thuần ức gà dễ gây thiếu hụt chất xơ và tinh bột. Vì vậy chế độ ăn của nam thần xứ kim chi này cũng chú trọng bổ sung thêm rau xanh như bông cải xanh, bắp cải và một lượng carbohydrate phức hợp từ khoai lang hoặc gạo lứt để duy trì năng lượng tập luyện, tránh cơ thể bị mệt mỏi kéo dài.

So Ji Sub và 2 môn "đòi lại" thân hình 6 múi

Bên cạnh thực đơn ăn uống, trong một video đăng tải trên kênh Youtube Hajiyoung , So Ji Sub hào hứng chia sẻ bản thân thích nhất là lịch trình tập luyện 2 lần một ngày để ép phom dáng, lấy lại body 6 múi khi cần. Đó là:

- Boxing đốt mỡ buổi sáng: Đấm bốc là bài tập cardio toàn thân tiêu biểu, giúp đốt cháy tới 735 kcal mỗi giờ. Các động tác xoay thân và tung cú đấm liên tục của boxing tác động rất mạnh vào cơ bụng và cơ xiên, giúp định hình vòng eo thon gọn, đánh bay mỡ bụng thời kỳ phát phì. Nghiên cứu trên tạp chí BMC Sports Science, Medicine, and Rehabilitation chứng minh tập boxing cường độ cao giúp giảm mỡ bụng và thu nhỏ vòng eo hiệu quả hơn hẳn các bài tập thể dục thông thường.

- Tập tạ kích cơ buổi chiều: Nếu boxing buổi sáng giúp loại bỏ mỡ thừa thì tập tạ buổi chiều đóng vai trò ngăn ngừa tình trạng mất cơ, tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản. Đây là bước bắt buộc để So Ji Sub xây dựng khối cơ vạm vỡ, săn chắc trước ống kính máy quay chứ không đơn thuần là gầy đi do sụt cân.

So Ji Sub vốn thích boxing và tập tạ - hai môn đốty mỡ, tăng cơ hiệu quả

Nguyên tắc nạp protein sau tập để tối ưu vóc dáng

Ngay cả khi ăn uống và tập luyện giống nhau, hiệu quả giảm cân hay tăng cơ ở mỗi người cũng không giống nhau. Nói về điều đặc biệt trong chế độ ăn uống, tập luyện giúp mình nhiều lần giảm cân, lấy lại vóc dáng, sao nam 48 tuổi này cho rằng không có gì khác lạ, nhưng an chú ý hơn trong việc nạp protein sau khi luyện tập, đóng các cảnh hành động.

Việc tiêu thụ protein những lúc này là bắt buộc để đẩy nhanh quá trình sửa chữa và tổng hợp các khối cơ mới. Theo phân tích trên tạp chí British Journal of Sports Medicine , người bổ sung protein kết hợp tập sức mạnh tăng trung bình 1,1 kg khối lượng cơ bắp sau ba tháng. Để đạt hiệu quả như tài tử họ So, các chuyên gia khuyên nên nạp tới 1,6g protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Nam tài từ 48 tuổi được đánh giá cao về những pha hành động trong phim mới "Đặc vụ Kim tái khở động"

Nam diễn viên luôn tuân thủ nguyên tắc khắt khe trong cách chế biến thịt gà ăn sau tập. Anh hoàn toàn loại bỏ các món chiên rán nhiều dầu mỡ ra khỏi thực đơn, thay vào đó chỉ ăn gà luộc hoặc nướng. Phương pháp này giúp bổ sung protein tinh khiết, cắt giảm tối đa natri và chất béo không cần thiết để tránh phá hủy toàn bộ thành quả tiêu hao calo trong phòng tập.

Bên cạnh đó, để duy trì được thể lực phục vụ đoàn phim mà không gặp chấn thương khớp vai hay cổ tay khi tập boxing cường độ cao, người học theo phương pháp của So Ji Sub cần chú ý đeo găng bảo hộ đầy đủ, khởi động kỹ trước tập và thực hiện theo từng giai đoạn dưới sự giám sát của huấn luyện viên chuyên nghiệp.