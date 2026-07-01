Năm "tam tai" của ca sĩ 10 năm thống trị cả nước: Chia tay, kiện tụng và hoãn gấp sự nghiệp vì bệnh nặng

Vận xui liên tục đeo bám nữ ca sĩ khiến người hâm mộ lo lắng.

Những ngày qua, IU khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo thay đổi gần như toàn bộ kế hoạch âm nhạc cho nửa cuối năm 2026. Concert dự kiến tổ chức tại sân vận động Goyang vào tháng 9 bị hủy, tour trong nước phải sắp xếp lại, còn album phòng thu thứ 6 cũng lùi ngày phát hành dù đã hoàn tất và chỉ chờ quảng bá.

Những ngày qua, IU khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo thay đổi gần như toàn bộ kế hoạch âm nhạc cho nửa cuối năm 2026

Trong thư gửi người hâm mộ, IU cho biết chứng hở vòi nhĩ mãn tính đã trở nặng. Các triệu chứng vốn xuất hiện thất thường nay có thể kéo dài cả ngày lẫn đêm trong nhiều ngày liên tiếp, khiến cô gặp khó khăn khi lấy lại trạng thái bình thường để hát.





Công ty quản lý cho biết tình trạng này chưa ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày của IU. Tuy nhiên, việc tiếp tục luyện tập, biểu diễn và thực hiện tour dài ngày có thể tạo thêm áp lực lên sức khỏe. Sau khi tham khảo ý kiến chuyên môn, phía nữ ca sĩ quyết định hủy concert tháng 9, hoãn album và điều chỉnh các lịch trình liên quan.





Thông báo càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi IU đã hơn 2 năm chưa phát hành sản phẩm âm nhạc mới

Thông báo càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi IU đã hơn 2 năm chưa phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Nữ ca sĩ cho biết sẽ cố gắng không để khán giả chờ quá lâu, đồng thời hy vọng có thể bắt đầu năm 2027 cùng người hâm mộ.





Biến cố sức khỏe đến chỉ 10 ngày sau khi IU và Lee Jong Suk xác nhận chia tay. Hai nghệ sĩ kết thúc mối tình kéo dài gần 4 năm và trở lại mối quan hệ đồng nghiệp tiền bối - hậu bối. IU cùng Lee Jong Suk công khai hẹn hò từ cuối năm 2022 sau thời gian dài quen biết. Đây cũng là mối quan hệ hiếm hoi được nữ ca sĩ xác nhận trong gần 2 thập kỷ hoạt động, khiến tin chia tay lập tức trở thành tâm điểm của showbiz Hàn trong tháng 7.

IU vừa thông báo chia tay Lee Jong Suk sau 4 năm hẹn hò và đồng thời còn phải theo đuổi cuộc chiến pháp lý liên quan đến các hành động vu khống ác ý với bản thân

Cùng thời điểm, IU còn phải theo đuổi cuộc chiến pháp lý liên quan đến các hành động vu khống ác ý với bản thân. Giữa tháng 7, phía nữ ca sĩ nộp đơn lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, đề nghị Meta cung cấp thông tin người đứng sau một tài khoản Threads bị cáo buộc đăng 52 bài viết sai lệch trong năm 2025. Do chưa xác định được danh tính chủ tài khoản, vụ kiện tại Hàn Quốc chưa thể tiếp tục.

IU đang có một năm nhiều sóng gió

Chuỗi sóng gió thực tế đã bắt đầu từ Perfect Crown. Bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok nhưng gặp tranh cãi ngay trước tập cuối vì một số chi tiết bị cho là sai lệch nghi lễ và lịch sử. Phản ứng lan rộng khiến IU phải viết thư xin lỗi, thừa nhận chưa nghiên cứu đủ sâu và nhận trách nhiệm với tư cách diễn viên chính. Byeon Woo Seok cùng biên kịch, đạo diễn sau đó cũng lần lượt lên tiếng.





IU đã có gần 2 thập kỷ hoạt động bền bỉ và thuộc nhóm nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc

Chuỗi sự việc càng gây chú ý khi IU đã có gần 2 thập kỷ hoạt động bền bỉ và thuộc nhóm nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2008, sau đó bứt phá trên toàn quốc với Good Day vào năm 2010. Ca khúc giữ vị trí số 1 trong 5 tuần liên tiếp, đưa IU từ một nữ ca sĩ tuổi teen trở thành gương mặt được công chúng Hàn Quốc nhận diện rộng rãi.





Sau Good Day, IU nối dài chuỗi thành công với You and I, Friday, Through the Night, Palette, Blueming, Celebrity, Lilac và Love Wins All. Mỗi lần trở lại, ca khúc của cô gần như đều nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc, nhiều bài còn đạt Perfect All-Kill. Song song âm nhạc, IU mở rộng sang diễn xuất với My Mister, Hotel del Luna, Broker và When Life Gives You Tangerines, qua đó duy trì sức hút hiếm có giữa nhiều thế hệ thần tượng liên tục xuất hiện.

Dữ liệu từ YouTube Charts Hàn Quốc cho biết IU là nghệ sĩ có thời gian trụ hạng trên bảng xếp hạng lâu nhất với 513 tuần





Việc hoạt động song song ở cả âm nhạc lẫn phim ảnh giúp IU giữ được vị trí hiếm có giữa nhiều thế hệ thần tượng liên tục xuất hiện. Sức bền ấy được thể hiện rõ trên YouTube Charts, khi cô đã trụ BXH Top Nghệ sĩ tại Hàn Quốc suốt 513 tuần, tương đương gần 9,9 năm liên tục. Kể từ khi nền tảng này bắt đầu đo lường thị trường Hàn Quốc, chưa có tuần nào IU vắng mặt khỏi nhóm nghệ sĩ hàng đầu tại quê nhà. Trong gần 2 thập kỷ hoạt động, đây đang là một trong những giai đoạn khó khăn hiếm hoi của IU

Trong gần 2 thập kỷ hoạt động, đây đang là một trong những giai đoạn khó khăn hiếm hoi của IU. Người hâm mộ hiện chờ đợi tình trạng sức khỏe của cô sớm ổn định, đồng thời mong album đã hoàn thiện và những sân khấu còn dang dở có thể trở lại trong năm 2027.

Ảnh: X/IG