Nam rapper từng đi bán vé số, cưới mẹ đơn thân 2 con: Từng chia tay trong im lặng, bí mật yêu lại không ai hay

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2025, chính thức xây dựng tổ ấm chung.

Đạt G tên thật là Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, anh từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn về kinh tế. Để phụ giúp gia đình, Đạt G làm nhiều công việc khác nhau như bán vé số, phụ hồ, giao hàng... trước khi theo đuổi con đường âm nhạc.

Cuối năm 2017, Đạt G cùng B Ray và Masew thành lập nhóm nhạc underground Ba Chấm Band. Trong nhóm, B Ray đảm nhận phần rap, Masew phụ trách sản xuất âm nhạc, còn Đạt G sáng tác và thể hiện các ca khúc. Một số sản phẩm như Thương nhiều hơn nói, Xin nhận được sự chú ý từ cộng đồng yêu nhạc trẻ.

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, Đạt G hoạt động solo và nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt bản hit như Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Anh tự do nhưng cô đơn, Anh thích em như vậy, Về hay Khó vẽ nụ cười, qua đó trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop.

Đạt G ghi dấu ấn với loạt bản hit như Anh ơi ở lại, Bánh mì không, Anh tự do nhưng cô đơn... Ảnh: FBNV

Trước khi tổ chức đám cưới và chính thức trở thành vợ chồng, chuyện tình của Đạt G và Cindy Lư từng trải qua không ít sóng gió. Từ những tranh cãi trên mạng xã hội đến khoảng thời gian chia tay trong im lặng, cả hai phải mất nhiều năm mới có thể đi đến cái kết trọn vẹn.

Đạt G và Cindy Lư công khai mối quan hệ vào năm 2021. Thời điểm đó, chuyện tình của nam ca sĩ với Cindy Lư – mẹ đơn thân của hai con – nhanh chóng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trước áp lực từ dư luận, cả hai quyết định chia tay sau một thời gian ngắn gắn bó.

Cindy Lư tên thật là Bảo Ngọc, sinh năm 1996, là cháu gái của NSƯT Bảo Quốc và em gái diễn viên Gia Bảo. Trước khi đến với Đạt G, cô từng có gần 10 năm gắn bó với ca sĩ Hoài Lâm và có chung hai con gái. Cặp đôi ly thân từ cuối năm 2019 vì những khác biệt trong cuộc sống, sau đó hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 6/2020. Kể từ đó, Cindy Lư trở thành mẹ đơn thân, trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy hai con trước khi tái hợp và xây dựng hạnh phúc mới cùng Đạt G.

Trước khi tổ chức đám cưới và chính thức trở thành vợ chồng, chuyện tình của Đạt G và Cindy Lư từng trải qua không ít sóng gió. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Đạt G, cô từng có gần 10 năm gắn bó với ca sĩ Hoài Lâm và có chung hai con gái. Ảnh: FBNV

Đạt G và Cindy Lư công khai mối quan hệ từ tháng 5/2021. Khi đó, Đạt G vướng ồn ào hậu chia tay Du Uyên. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Đạt G và Cindy Lư ban đầu nhận không ít ý kiến trái chiều. Tuy vậy, cả hai vẫn quyết định gắn bó và cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió. Ảnh: FBNV

Trước khi kết hôn, Đạt G và Cindy Lư từng có thời gian chia tay. Việc cả hai giữ im lặng khiến nhiều người cho rằng chuyện tình đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, phía sau sự im ắng đó, cặp đôi vẫn duy trì liên lạc và có khoảng thời gian nhìn lại những gì đã trải qua cũng như tình cảm dành cho nhau.

Đến năm 2023, cư dân mạng bắt đầu phát hiện hàng loạt dấu hiệu cho thấy Đạt G và Cindy Lư đã tái hợp. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt, đồng thời có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Dù vậy, nam ca sĩ và Cindy Lư vẫn lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm, không lên tiếng xác nhận mà âm thầm đồng hành trước khi chính thức công khai trở lại.

Cả hai từng có khoảng thời gian chia tay vì áp lực từ cư dân mạng. Ảnh: FBNV

Tháng 11/2023, nam ca sĩ xác nhận tái hợp Cindy Lư. Anh đăng ảnh chụp cùng Cindy Lư và hai con gái của cô đồng thời xưng "ba" trong bài viết kèm theo. Nam ca sĩ viết: "Ba chúc mừng sinh nhật các con và mẹ. Ba luôn ở phía sau và đồng hành cùng 3 cô gái của ba. Chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khỏe".

Phải đến khi mối quan hệ đủ vững vàng, Đạt G và Cindy Lư mới thoải mái chia sẻ về chuyện yêu lại. Nam rapper cho biết cả hai đã trưởng thành hơn sau những biến cố, biết cách lắng nghe và đồng hành cùng nhau thay vì để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm.