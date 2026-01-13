Nam NSƯT nói về cuốn sổ nợ có tên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: "Không có tên Thành Lộc, Hồng Vân"

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã chia sẻ cảnh hậu trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn.

Khương Dừa và Minh Nhí

Trong đó, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí vừa ngồi ăn vừa ôn lại chuyện xưa. Anh nói: "Hồi đó ở trước cửa trường Sân khấu Điện ảnh có một cái căng tin. Tôi thầu luôn cái căng tin đó để bán nước kiếm thêm thu nhập.

Nhưng tôi không đứng bán mà giao hết cho Việt Hương đứng bán, thế là Việt Hương ra bán nước cho tôi.

Việt Hương ghi sổ nợ cẩn thận lắm, ai uống thiếu, ăn thiếu đều ghi vào sổ. Trong sổ nợ đó là đủ các tên như Phước Sang, Hữu Nghĩa, Phương Bình, Hoàng Sơn, Nhật Cường… Các ông đó đều học ở trường Sân khấu Điện ảnh.

Chỉ có mấy người không có tên trong sổ nợ đó là anh Thành Lộc, bà Hồng Vân, chị Hồng Đào… Mấy đứa nhỏ nhỏ tuổi đôi mươi hồi đó đều thiếu nợ hết.

Việt Hương

Mùa Tết năm đó, tôi tham quá mua hẳn 10kg thịt heo, bốn chục trứng để bán cho mấy đứa đi diễn Tết về ghé căng tin ăn. Tôi không biết nấu nên nhờ người ta nấu cơm dĩa để bán, nấu cả một nồi cơm to ngon lắm.

Đêm 30 Tết đó tôi đi diễn tới sáng mùng 1 thì về trường. Thấy Việt Hương đang đứng bán hàng, tôi kêu "Hương ơi, cho thầy đĩa cơm thịt kho hột vịt".

Việt Hương nghe xong im re, không nói gì. Tôi lại gọi Việt Hương tiếp nhưng lần này Việt Hương lại gần tôi nói nhỏ: "Thầy ơi, nồi thịt kho hột vịt hư rồi". Tôi vào coi nồi thịt kho nổi bọt lên mà buồn dễ sợ, coi như lỗ hết tiền.

Qua Tết, Việt Hương mới mách tôi rằng Thái Hòa đói bụng quá múc thịt kho hột vịt ăn nên làm thiu hết cả nồi. May mà Việt Hương đợi qua Tết mới mách chứ đúng hôm đó mà mách là tôi chửi Thái Hòa ngay, chửi dữ dội luôn vì lúc đó tôi cũng hung dữ lắm.

Nhưng qua mấy tháng rồi nên tôi thôi, cho qua chứ cũng không nhắc đến nữa. Tôi rút kinh nghiệm những năm sau đó thì nấu vừa đủ ăn chứ không tham tiền mà nấu nhiều để bán, hư mất thì uổng lắm".