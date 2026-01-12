Nữ NSƯT miền Nam nổi tiếng: "Tôi không bị phạt 5 triệu đồng"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh ngày ghi hình tiếp theo của cô tại chương trình Ngôi sao miệt vườn do ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa sản xuất.



Ngọc Huyền

Nếu như lần ghi hình trước Ngọc Huyền đến hơi trễ vì phải đi đổi lại áo dài may cho vừa thì lần này nữ nghệ sĩ đến khá sớm, mang theo cả một chiếc bánh kem khá ngon.

Cô nói: "Bây giờ tôi chuẩn bị bước vào hậu trường chương trình Ngôi sao miệt vườn, là phòng makeup.

Hôm nay tôi xách theo thành tựu của mình là chiếc bánh kem này. Tôi vừa mở bán quần áo cũ của tôi cho từ thiện. Nói là quần áo cũ nhưng thực sự không cũ lắm vì mỗi cái tôi chỉ mặc một hoặc hai lần thôi. Thậm chí có những bộ tôi chỉ ướm lên để chụp hình chứ chưa mặc đi đâu.

Tôi đem hết chỗ quần áo đó ra bán để quý vị khán giả nào yêu mến tôi thì mua ủng hộ để tôi có tiền gửi vào quỹ từ thiện. Chương trình bán quần áo của tôi là Áo ngọc thiện tâm.

Các em trong nhóm bán quần áo có mua tặng tôi chiếc bánh kem này, gọi là bánh thành tựu để ăn mừng. Bây giờ tôi đem vô mời mọi người trong chương trình Ngôi sao miệt vườn ăn thử.

Hôm nay tôi uống thuốc nên giọng cũng đỡ rồi, hát cũng được".

Trong hậu trường, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí và nghệ sĩ Châu Thanh đang tất bật trang điểm, chuẩn bị trước giờ ghi hình. Ai cũng tâm huyết với chương trình để gặp gỡ, giao lưu với khán giả, bà con gần xa.

Sau khi vào phòng thay đồ để mời các đồng nghiệp ăn bánh, Ngọc Huyền tiếp tục đi bộ ra điểm ghi hình, vừa đi vừa cất giọng hát ngọt ngào.

Cô nói: "Để tôi ra ngoài xem Khương Dừa của tôi và đoàn phim ăn gì. Tôi phải báo cáo là hôm nay tôi không bị trễ giờ. Tôi không bị phạt 5 triệu đồng. Tôi đã xong hết rồi và chỉ cần thay áo dài là xong. Tôi sẽ ra trường quay trước tất cả mọi người".

Được biết, Khương Dừa và các nghệ sĩ tại chương trình Ngôi sao miệt vườn có đặt ra luật rằng ai đến trễ giờ sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Trong ngày ghi hình trước Ngọc Huyền đến hơi trễ do có chút sự cố nên bị Khương Dừa chạy theo tận nơi để đòi tiền phạt 5 triệu. Vì thế nên lần này nữ nghệ sĩ đến khá sớm và còn chuẩn bị xong xuôi.