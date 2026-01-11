Hai con nuôi Phi Nhung nói lí do không được lòng nhiều người

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng, với khách mời là hai con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung: ca sĩ Thiêng Ngân và ca sĩ Tuyết Nhung.



Được biết, đây cũng là hai người thành công trong số các con nuôi của Phi Nhung trên con đường ca hát.

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung

Ca sĩ Thiêng Ngân chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Tôi vẫn đang đi học. Nếu ngày nào không đi học thì phải 9 giờ sáng mới ngủ dậy. Tại nghề hát thì hay đi show về muộn nên tôi ngủ trễ và dậy trễ.

Ngày nào đi học thì 6 giờ sáng tôi đã dậy. Tôi đang học Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Tôi đi học tới 9 giờ thì đi sinh hoạt. Tới 11 giờ tôi đi học nhạc khoảng 1 tiếng. Học nhạc xong tôi đi ăn trưa rồi về ngủ trưa. Tới 4, 5 giờ chiều tôi make up, sửa soạn quần áo để đi hát vào lúc 8 giờ tối. Cứ 8 giờ thì tôi bắt đầu đi show".

Ca sĩ Tuyết Nhung chia sẻ: "Tôi thì giờ giấc thất thường hơn. Sáng có khi tôi dậy lúc 6, 7 giờ, có khi lại 11, 12 giờ mới dậy. Tôi phải tùy theo show vì có những show về trễ nên ngủ muộn.

Dậy thì tôi ăn sáng, đi chợ, nấu đồ ăn. Tôi đi chợ khá muộn, lúc buổi trưa. Lúc đó chợ có thể không còn nhiều đổ tươi nhưng vắng hơn và tôi cũng có mối mua hàng ruột ở chợ. Đi chợ về, tôi nấu cơm cho nhà.

Lúc nào rảnh hoặc có show thì tôi vẫn đi show cùng Thiêng Ngân. Hai chị em tôi nhường nhịn nhau qua lại. Tôi khá tự tin và khả năng nấu ăn của mình.

Hồi đầu tiên gặp Thiêng Ngân thì ấn tượng đầu tiên là khá đen. Tôi cũng đen rồi mà Thiêng Ngân còn đen hơn, lại khá nhút nhát.

Mẹ Phi Nhung nhận nuôi Thiêng Ngân trước rồi mới tới tôi. Bây giờ thì Thiêng Ngân trắng hơn, mạnh mẽ hơn cả tôi. Chúng tôi không bao giờ nói xấu nhau, chỉ nói những điều tốt đẹp.

Hai đứa tôi có chung một tính là thẳng thắn nên không được lòng nhiều người".

Tiếp đó, Tuyết Nhung chia sẻ về cuộc sống trước khi gặp Phi Nhung: "Trước khi gặp mẹ Phi Nhung, tôi là một cô bé đi hát với ba ruột chuyên đàn guitar, đám gì cũng hát nhưng hát nhiều nhất là đám tang, ít khi hát đám cưới lắm.

Vì thế nên tôi hát nhiều bài buồn, thành ra lúc đi hát đám cưới tôi đem cả những bài buồn đó ra hát, khiến người ta không vui.

Tới khi ba mất, tôi đi đăng ký thi Giọng hát Việt nhí nhưng không được gì. Sau đó, tôi được một chú trong xóm nhà lá giúp đỡ để gặp được mẹ Phi Nhung và nhờ cái duyên nên tôi được mẹ nhận nuôi".