Nam ca sĩ Bolero phải bán nhà, xin đi hát hội chợ

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Khánh Hoàng. Nam ca sĩ đem đến một chiếc đồng hồ và nói: "Tôi mua chiếc đồng hồ này vào năm 2015, khi vừa bắt đầu lập nghiệp tại TP.HCM. Đây là món đồ đầu tiên tôi tự mua bằng chính tiền đi hát của mình.

Khánh Hoàng

Ở thời điểm đó, với mức giá khoảng 4 triệu đồng, chiếc đồng hồ là một tài sản khá lớn đối với tôi. Dù hiện tại chiếc đồng hồ đã cũ và có nhiều hư hỏng, tôi vẫn trân trọng giữ lại như một kỷ vật gợi nhớ về những ngày đầu bươn chải và nuôi dưỡng đam mê âm nhạc.

Thời gian mới vào TP.HCM, mọi thứ đối với tôi đều xa lạ, thu nhập từ việc đi hát không ổn định. Để có thêm cơ hội, tôi từng xin hát tại các hội chợ gần nơi ở.

Ban đầu, gia đình không ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật, thậm chí tôi từng đăng ký thi vào trường ngân hàng.

Tuy nhiên, bằng tình yêu dành cho âm nhạc, tôi đã âm thầm rẽ hướng sang trường nghệ thuật và quyết định theo đuổi đam mê đến cùng. Theo thời gian, tôi dần xuất hiện trên truyền hình và có những dấu ấn nhất định thì gia đình cũng bắt đầu thấu hiểu và chấp nhận lựa chọn của tôi".

Về cột mốc quan trọng mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp, Khánh Hoàng cho biết: "Quyết định tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero 2014 chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.

Trước đó, dù yêu thích dòng nhạc quê hương, nhưng do thị hiếu lúc bấy giờ và định hướng đào tạo tại trường nghệ thuật, tôi chưa có cơ hội theo đuổi Bolero một cách trọn vẹn. Việc tham gia cuộc thi không chỉ giúp khẳng định hướng đi mà còn đưa tên tuổi tôi đến gần hơn với khán giả yêu nhạc Bolero.

Sau cuộc thi khoảng 2 năm, tôi tích góp và mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Tuy nhiên, vì đam mê nghệ thuật và sự ủng hộ của khán giả lúc đó quá lớn, tôi quyết định bán căn nhà để đầu tư thực hiện album đầu tay.

Tôi xem đây là một quyết định táo bạo nhưng cần thiết, bởi ở thời điểm đó, niềm đam mê nghệ thuật trong tôi đang ở đỉnh cao và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo ra một sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.

Tuy vậy, đây không phải là một sản phẩm quá thành công, nhưng đủ để tôi thu hồi vốn và quan trọng hơn là có được một kỷ niệm nghệ thuật đáng nhớ. Từ đó, tôi cũng dần được khán giả biết đến nhiều hơn với hình ảnh chàng Bolero mộc mạc, giàu cảm xúc".