Nữ NSƯT dẫn con từ Úc về quê Hải Phòng, nghẹn ngào nói 1 điều

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng tập ghi hình tại Hải Phòng. Ngày ghi hình đầu tiên tại Thành phố Hoa Phượng đỏ có sự dẫn dắt của hai MC NSƯT Ốc Thanh Vân và Minh Dự, cùng sự góp mặt của các khách mời là ca sĩ Cường Seven, chị đẹp Hậu Hoàng, cầu thủ Hà Đức Chinh và hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ốc Thanh Vân

Dù trời rất lạnh nhưng đông đảo khán giả từ khắp nơi đã có mặt từ sớm để theo dõi, đồng hành và cổ vũ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, đây là lần thứ ba đến với chương trình nhưng cũng là lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC dẫn dắt nên cả NSƯT Ốc Thanh Vân và diễn viên Minh Dự đều không giấu được sự xúc động xen lẫn hồi hộp.

NSƯT Ốc Thanh Vân nghẹn ngào nói: "Việc góp mặt trong Mái ấm gia đình Việt lần này càng thêm ý nghĩa với tôi khi địa điểm ghi hình ngay trên chính quê hương Hải Phòng tôi, nơi tôi sinh ra.

Tôi vô cùng hạnh phúc khi có thêm cơ hội đồng hành với hành trình ý nghĩa của chương trình. Lần này, tôi còn đưa con gái từ Úc về đi cùng, vừa thăm quê, vừa để con theo dõi trực tiếp những câu chuyện trong chương trình".

Ốc Thanh Vân và con gái tại Hải Phòng

Diễn viên Minh Dự thì nói: "Việc đảm nhận vai trò MC được tôi xem là một cơ hội, đồng thời cũng là thử thách.

Đây là dịp để tôi được cống hiến, đồng hành và lan tỏa nhiều hơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cũng khá lo lắng khi nhận trọng trách kết nối cảm xúc, mang những câu chuyện của nhân vật đến gần hơn với công chúng".

Khác với hình ảnh đầy năng lượng thường ngày, chị đẹp Hậu Hoàng xuất hiện tại Mái ấm gia đình Việt với nhiều cảm xúc, sự đồng cảm và sẻ chia dành cho những mảnh đời bất hạnh.

Chứng kiến sự thiệt thòi của các em nhỏ cùng những thiếu thốn mà gia đình các em phải đối diện, Hậu Hoàng không giấu được sự xót xa. Nữ khách mời rưng rưng nói: "Tôi sợ làm người lớn, sợ phải đối diện với những nỗi mất mát, dù biết đó là điều không thể tránh khỏi.

Hậu Hoàng

Tôi tự nhủ phải cố gắng hết mình để hoàn thành các thử thách, mong muốn mang về những phần thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi".

Dù thời tiết Hải Phòng chỉ khoảng 10 độ, trời rét đậm, Hậu Hoàng vẫn lăn xả hết mình, khiến cơ thể bị ướt vì ngồi trong nước. Với những nỗ lực đó, Hậu Hoàng đã cùng ca sĩ Cường Seven mang về những phần thưởng giá trị hỗ trợ các em nhỏ.

Không còn là hình ảnh bùng nổ trên sân cỏ, cầu thủ Hà Đức Chinh xuất hiện tại Mái ấm gia đình Việt với hình ảnh đời thường giản dị, cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng không phải vì ghi bàn, mà vì nỗ lực đem tiếng cười và niềm hy vọng đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực.

Trước những thiếu thốn của các nhân vật, Hà Đức Chinh không giấu được xúc động đến rơi nước mắt. Nam cầu thủ cho biết bản thân đồng cảm vì cha mất sớm, phải trưởng thành sớm để gánh vác gia đình. Anh cũng dành nhiều lời động viên, khích lệ các em nhỏ và gia đình các em sớm vượt qua nghịch cảnh.