Con trai và vợ đầu về nhà từ đường, các em ruột Chế Linh đều xuất hiện

Mới đây, con trai danh ca Chế Linh và mẹ ruột (tức vợ đầu Chế Linh) là Chế Phong đã về quê nội ở Phan Rang để thăm gia đình, họ hàng, tổ tiên.

Ảnh Chế Linh ở nhà từ đường

Đi cùng còn có Chế Kha, em cùng cha khác mẹ với Chế Phong. Vợ đầu Chế Linh tuy ly hôn với nam danh ca đã lâu nhưng luôn giữ mối quan hệ khăng khít, tình cảm với gia đình, anh em bên chồng.

Hầu như năm nào bà cũng về quê chồng. Chế Phong còn tiết lộ, anh nhiều lần rủ mẹ đi Mỹ hoặc du lịch nhưng mẹ không chịu, chỉ giục về quê.

Sau khi đã gặp gỡ hết anh em họ hàng, Chế Phong cùng mẹ tới thăm nhà thờ từ đường, cũng chính là nhà của bố mẹ ruột Chế Linh từng ở.

Bố và mẹ ruột Chế Linh

Chế Phong tỏ ra vô cùng hào hứng, thốt lên: "Hôm nay chúng tôi về nhà nội chơi. Cuối cùng cũng tới được nhà nội, vui quá!".

Căn nhà từ đường đã được xây dựng gần cả trăm năm nhưng vẫn được gia đình Chế Linh bảo quản, chăm nom. Trong nhà vẫn có người ở để lo hương khói cho tổ tiên.

Khắp tường nhà treo đầy ảnh của các thành viên trong gia tộc, trong đó có cả ảnh của Chế Linh. Những bức ảnh này được fanclub của ông gửi tặng.

Ngay chính diện ban thờ là ảnh của bà nội Chế Phong, tức mẹ ruột Chế Linh, bên cạnh là ảnh ông nội, bên trên là ảnh ông cố (tức ông nội Chế Linh). Chế Phong hào hứng giới thiệu: "Bà nội nè! Đây là bà nội tôi ngồi giữa, bên cạnh là ông nội tôi, còn bên trên là ông cố tôi".

Chế Phong cùng hai em gái và em trai út của Chế Linh

Như vậy, tới tận bây giờ khán giả đều được biết mặt cha và mẹ ruột của Chế Linh.

Sau khi tham quan một vòng, Chế Phong cùng gia đình nghiêm cẩn đứng thắp hương làm lễ trước tổ tiên. Chế Phong dù sống tại Mỹ nhưng rất quý trọng và hướng về quê cha đất tổ.

Được biết, nam ca sĩ về Việt Nam đợt này để làm đám cưới cho con gái. Ngay sau khi xong đám cưới là anh về thẳng quê và sau đó lại bay về Mỹ luôn.

Biết Chế Phong về thăm, ba em gái của Chế Linh cũng tới trò chuyện, hỏi han. Chế Phong giới thiệu: "Đây là ba cô nhà tôi. Nhà có 3 người con gái thôi và liền nhau luôn là cô Tư, cô Năm, cô Sáu. Tổng cộng thì nhà ba tôi có 9 anh chị em".