Danh hài miền Nam tới gặp một NSND: "Nếu anh chết trước, em sẽ để tang anh"

Mới đây, NSND Thanh Điền cùng con cháu đã tổ chức giỗ 4 năm ngày mất cho vợ mình là cố NSND Thanh Kim Huệ.



Nghệ sĩ Bảo Chung dù ở xa xôi nhưng cũng đến dự lễ giỗ và thăm hỏi đàn anh. Được biết, NSND Thanh Điền chính là người đầu tiên viết kịch bản, giao vai diễn riêng cho Bảo Chung và thành công rực rỡ, đưa tên tuổi Bảo Chung lên vùn vụt.

Thanh Điền và Bảo Chung

Từ đó, Bảo Chung coi Thanh Điền là ân nhân của mình và luôn nhớ ơn.

Tại buổi gặp mặt, NSND Thanh Điền mừng rỡ ôm Bảo Chung thốt lên: "Thương lắm! Thương nhất đó!".

Danh hài Bảo Chung xúc động tâm sự: "Bây giờ anh với em, không biết ai chết trước. Cái này em nói thật.

Nếu anh chết trước thì em sẽ để tang anh, như một người trong nhà. Em đã nói với gia đình, vợ con rồi, là nếu anh Thanh Điền mà chết thì em để tang. Còn em chết trước thì thôi anh khỏi để tang".

Danh hài Bảo Chung tâm sự thêm về công ơn của vợ chồng NSND Thanh Điền, NSND Thanh Kim Huệ với anh: "Ngày đó tôi khổ lắm, muốn mua chiếc xe có 1 chỉ vàng thôi mà cũng không có tiền.

Anh Thanh Điền và chị Thanh Kim Huệ vừa về tái diễn với đoàn Sài Gòn 3 đã đưa cho tôi một tiểu phẩm để diễn. Tôi diễn tiểu phẩm đó, sau một tuần là nổi tiếng, lên luôn.

Tôi có được ngày hôm nay, được tới giờ này là nhờ anh chị. Tôi vô cùng biết ơn anh chị.

Đầu tiên, vai của tôi có hai câu thôi. Tôi ngồi buồn một chỗ. Anh Thanh Điền thấy thế mới bảo tôi phải biết cách chế biến để gây thu hút, ấn tượng. Anh Thanh Điền nói xong, tôi ra tập thì tuôn ra được bao nhiêu ý.

Anh Thanh Điền là đạo diễn và cho phép tôi tự ý thêm thắt cho vai của mình từ hai câu tuồng đó. Sau đó, anh ấy về bảo chị Thanh Kim Huệ viết thêm vào kịch bản. Tôi diễn một cái dính vai luôn, lên luôn. Một tháng sau tôi mua xe hơi. Chén cơm tôi đang ăn bây giờ là do anh đưa cho".

NSND Thanh Điền nói thêm: "Vai đó không hề đó trong tuồng nhưng tôi tự thêm vào, đưa Bảo Chung lên sân khấu rồi tập cho nó".

Sau đó, tên tuổi Bảo Chung lên như diều gặp gió và anh trở nên giàu có, đắt show, mua hết ô tô nọ tới ô tô kia, mua cả biệt thự. Rất nhiều giai thoại về việc Bảo Chung mê sưu tầm ô tô, đổi xe như thay áo, cầm vài trăm cây vàng đi mua xe.