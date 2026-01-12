Con nuôi Phi Nhung: "Mẹ chưa nhận nuôi nhưng đã cho tôi tiền"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung đã chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ giữa mình và mẹ nuôi.



Tuyết Nhung và Phi Nhung

Ca sĩ Tuyết Nhung kể: "Trước khi gặp mẹ Phi Nhung, tôi là một cô bé đi hát với ba ruột chuyên đàn guitar, đám gì cũng hát nhưng hát nhiều nhất là đám tang vì ba tôi chơi đàn cổ, ít khi hát đám cưới lắm.

Vì thế nên tôi hát nhiều bài buồn, thành ra lúc đi hát đám cưới tôi đem cả những bài buồn đó ra hát khiến người ta không vui. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên người ta bỏ qua cho, sau này lớn thì không được hát như vậy.

Tới khi ba mất, tôi đi đăng ký thi Giọng hát Việt nhí nhưng không được gì. Sau đó, tôi được một chú trong xóm nhà lá giúp đỡ để gặp được mẹ Phi Nhung và nhờ cái duyên nên tôi được mẹ nhận nuôi".

Ca sĩ Thiêng Ngân tâm sự: "Tôi được mẹ Phi Nhung nhận nuôi khoảng năm 12 tuổi. Trước đó, tôi đi hát ở các đám cưới và mấy quán karaoke hát cho nhau nghe. Ngày đó, tôi đi hát ở quán cà phê của cô ca sĩ Uyên Trang.

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung

Cô Uyên Trang tổ chức một cuộc thi nhỏ hát karaoke cho nhau nghe ngay tại quán. Tôi tham gia thi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Tới gần chung kết thì mẹ Phi Nhung vào chấm thi.

Lúc đó, mẹ chưa nhận tôi nhưng đã cho tôi tiền vì thấy tôi nhỏ quá. Mẹ bảo tôi: "Về ráng đi học, đừng đi hát vội".

Cuộc thi đó thì tôi chỉ được giải Thí sinh được yêu thích nhất chứ không có giải khác. Sau đấy, tôi đi thi các cuộc thi khác như Solo cùng Bolero. Tuy chương trình ban đầu không nhận thí sinh dưới 18 tuổi nhưng tôi cứ đăng ký bừa vì tôi mê hát quá.

Và tại đây, tôi gặp lại mẹ Phi Nhung cũng làm giám khảo và được mẹ chấm đậu. Trong một màn thi, tôi đang hát thì bật khóc trên sân khấu.

Mẹ Phi Nhung thấy thế liền bảo rằng mẹ không chấm tôi đậu được nhưng sẽ nhận tôi làm con nuôi. Từ đó, tôi được mẹ dẫn đi hát chung".

Thiêng Ngân là một trong những người con nuôi tài năng được cố nghệ sĩ Phi Nhung dìu dắt từ cuộc thi Solo cùng Bolero.

Với chất giọng ngọt ngào, mộc mạc và giàu cảm xúc, cô đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả yêu dòng nhạc dân ca, trữ tình. Dưới sự dạy bảo tận tình của mẹ nuôi, Thiêng Ngân không chỉ trưởng thành về giọng hát mà còn học được cách sống khiêm tốn, hiếu thảo.

Dù nghệ sĩ Phi Nhung đã đi xa, cô vẫn nỗ lực hoạt động nghệ thuật chăm chỉ để tiếp nối con đường và tâm nguyện của mẹ. Hình ảnh cô thiếu nữ nhỏ nhắn với tiếng hát cao vút vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình và người hâm mộ.