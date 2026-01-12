Nữ nghệ sĩ 80 tuổi bệnh nặng phải có người cõng đi tắm: Đàn em đưa 5 triệu đồng

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga hiện đang bệnh nặng, bị lẫn do tuổi cao sức yếu.



Hồng Nga và Phi Phụng, Phương Dung

Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga đã phát bệnh được gần ba năm qua, khiến bà thay đổi hoàn toàn về ngoại hình lẫn sức khỏe. Nữ nghệ sĩ dần quên mọi thứ, không nhớ được gì và sức khỏe yếu dần theo thời gian. Đã rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và bản thân nhóm Ngũ Long Du Ký cũng từng nhiều lần tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga.

Trong lần trở lại này, các nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký xót xa khi thấy nghệ sĩ Hồng Nga yếu hơn trước, phải ngồi xe lăn chứ không đi lại được. Bà không còn nhớ ai và cũng không nói được rõ ràng, đôi mắt lờ đờ.

Giọng nói của nữ nghệ sĩ rất nhỏ, thều thào và phát âm không chuẩn, nghệ sĩ Phương Dung thốt lên: "Trời ơi, giờ má Hồng Nga nói không nghe thấy gì nữa, chắc phải có thông dịch, thương quá".

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn có làn da hồng hào, căng. Nghệ sĩ Phi Phụng nói: "Bà già da dẻ vẫn đẹp lắm, căng bóng luôn, như đi căng da vậy. Nhưng má nói gì không hiểu".

Người trông nom cho bà nói: "Bà vẫn nhớ được một vài câu hát, thi thoảng vẫn hát.

Mỗi lần hớt tóc cho bà thì kêu thợ ở tiệm quen gần đây tới, cạo một chút là xong, cho mát mẻ. Tôi là người ẵm bà đi tắm, đỡ đi vệ sinh. Có bữa tôi phải cõng bà trên lưng từ giường ra phòng tắm. Bà nói thì thều thào nhưng có lúc cũng la lớn lắm. Bà cũng biết lườm".

Sau một hồi trò chuyện, Phương Dung và Phi Phụng rút 1 bao thư đựng 5 triệu đồng đưa cho nghệ sĩ Hồng Nga.

Nghệ sĩ Hồng Nga là một trong những "cây đại thụ" của sân khấu cải lương và kịch nghệ miền Nam. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến, bà sở hữu nét diễn vô cùng đa dạng, từ những vai đào thương lấy nước mắt khán giả đến những vai độc, lẳng khiến người xem vừa ghét vừa nể.

Đặc biệt, bà được mệnh danh là "quái kiệt" nhờ khả năng biến hóa tâm lý nhân vật cực kỳ sắc sảo và điêu luyện.

Giọng ca của Hồng Nga mang âm hưởng thổ pha kim, trầm ấm nhưng lại đầy nội lực, giúp bà thể hiện trọn vẹn nỗi đau thân phận người phụ nữ. Những vở diễn kinh điển như Tuyệt tình ca, Lan và Điệp hay các tiểu phẩm hài đời thường đã khắc sâu tên tuổi bà vào lòng công chúng. Dù hóa thân thành người mẹ nghèo khổ hay bà mẹ chồng cay nghiệt, bà đều diễn bằng cả trái tim và sự trải đời. Sự tận tụy với nghề và phong cách sống bình dị đã giúp bà nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ đồng nghiệp và đàn em.

Nghệ sĩ Hồng Nga không chỉ là một tài năng lớn mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Nam Bộ. Bà chính là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh vàng son của nghệ thuật sân khấu Việt Nam.