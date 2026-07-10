Nam NSƯT cùng con gái Vũ Linh phát gạo, người dân đứng chật ních

Đồng hành cùng Kim Tiểu Long là Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã về quê miền Tây (cụ thể là tỉnh Vĩnh Long) để làm từ thiện, phát gạo cho bà con nghèo. Trong chuyến từ thiện lần này của Kim Tiểu Long còn có sự đồng hành của nhiều doanh nhân và mẹ vợ anh.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Kim Tiểu Long. Năm nào về nước anh cũng chuẩn bị hàng chục tấn gạo để phát cho bà con khó khăn quê mình, như một cách để tri ân quê hương, nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

Hồng Loan

Không chỉ phát gạo, Kim Tiểu Long còn tổ chức cả một chương trình văn nghệ với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng để góp vui cho bà con như Kim Tử Long, Bình Tinh, Cát Tuyền…

Năm nay, đồng hành cùng anh còn có Hồng Loan - con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Sự xuất hiện của Hồng Loan cùng Bùm Bum (cháu gái Vũ Linh) gây nhiều chú ý. Nhiều người tập trung tới để gặp Hồng Loan, hỏi han, trò chuyện, tạo nên cảnh chen lấn, khiến Kim Tiểu Long phải lên tiếng chỉ đạo, sắp xếp lại cho trật tự.

Anh nói: "Bà con ơi, bây giờ mình chen lấn làm gì cho mệt, cứ từ từ rồi rồi vô vẫn được. Ai nhận quà thì bước lên, nhận xong rồi đi vòng qua đây để thành hàng thành lối. Bà con cô bác ơi, đứng rộng ra, xếp hàng rộng đàng hoàng đi! Cứ từ từ thôi, đừng chen lấn!".

Cảnh phát gạo

Không chỉ các nghệ sĩ, đông đảo Youtuber cũng tới ghi hình, nên càng đông đúc. Về phía Hồng Loan, cô rất tích cực chào hỏi mọi người, luôn tươi cười, niềm nở và phát từng phần quà một cách nhiệt tình.