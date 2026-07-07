MC Kỳ Duyên đang dẫn gặp sự cố: "Show dừng 40 phút để cảnh sát đến"

"Show phải ngừng đến 40 phút để cảnh sát đến xem xét hiện trường và xe cứu thương tới chở người khán giả bị ngã đó đi" – MC Kỳ Duyên nói.

Mới đây, tại một livetream, MC Kỳ Duyên đã tiết lộ về một sự cố cô chứng kiến khi quay hình một chương trình lớn.



Cô nói: "Lúc đó Phi Nhung vừa hát xong và tôi ra giới thiệu cho tiết mục tiếp theo của Loan Châu. Tôi đang dẫn chương trình thì thấy ở dưới khán giả nhốn nháo, xôn xao lên.

MC Kỳ Duyên

Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra vì tôi đứng tuốt trên sân khấu, nhìn xuống chỉ thấy mọi người xáo trộn. Một lúc sau tôi nghe mọi người nói có người bị ngã nhưng tôi cũng không biết ngã ở đâu.

Tất cả mọi người đều bối rối hết và các nghệ sĩ cũng chạy qua chạy vào, tôi nhìn không biết ai ở đâu. Tôi hỏi ra mới biết là có một khán ngồi ở tầng hai khán đài ngã khỏi lan can rơi xuống khán giả ngồi ở tầng 1 khán đài.

Nhưng mọi người phải biết rằng, tầng hai của khán đài nhà hát cao lắm, không phải thấp thấp như tầng hai ở nhà. Tầng hai của khán đài đó cũng phải cao bằng tầng 3, tầng 4 của nhà bình thường.

Chương trình khi ấy phải ngừng lại một lúc và chỉ còn mình tôi đứng trên sân khấu, không biết phải làm gì. Tôi còn nhớ lúc đó là 9 giờ 17 phút tối và show phải ngừng đến 40 phút để cảnh sát đến xem xét hiện trường và xe cứu thương tới chở người khán giả bị ngã đó đi.

Kỳ Duyên bất ngờ chứng kiến sự cố

Hóa ra có một khán giả đi toilet vào nhưng không chịu đi qua mặt mọi người mà lại leo lên cái tường phía sau và rớt xuống luôn. Nhưng khán giả đó lại bị thương nhẹ do mới có 18 tuổi, còn người bị thương nặng lại là khán giả ngồi dưới bị anh ta đè lên.

Một khán giả nữ lớn tuổi sợ quá ngất xỉu luôn. Và khán giả ngồi dưới bị thương nặng đã thưa kiện trung tâm tổ chức chương trình ra chính quyền, mất vài năm mới xử lý xong.

Có một bất ngờ là cũng tại nhà hát ấy cách đó vài chục năm từng có một vụ khán giả bị ngã từ trên cao rơi xuống tương tự nhưng không hiểu sao họ lại không chịu chằng lưới bảo hộ lại để đảm bảo an toàn".