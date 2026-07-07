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Diễn viên Hồ Xuân Đào tậu biệt thự hàng chục tỷ trong khu đất riêng của giới thượng lưu Mỹ

Tùng Ninh
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Thúy Nga bày tỏ sự choáng ngợp khi thấy biệt thự của Hồ Xuân Đào mới tậu nằm trong khu dành cho giới thượng lưu ở Mỹ.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã tới dự tiệc tại nhà diễn viên Hồ Xuân Đào ở Mỹ. Được biết, nữ diễn viên lại vừa tậu thêm một biệt thự hàng triệu đô (tương đương vài chục tỷ đồng) nằm ngay mặt vịnh biển.

Diễn viên Hồ Xuân Đào tậu biệt thự hàng chục tỷ trong khu đất riêng của giới thượng lưu Mỹ- Ảnh 1.

Hồ Xuân Đào

Trên đường tới nơi, Thúy Nga vô cùng choáng ngợp khi thấy biệt thự Hồ Xuân Đào mới tậu nằm trong khu biệt thự riêng dành cho giới thượng lưu ở Mỹ, nhà nào cũng rộng từ vài trăm tới cả ngàn mét vuông, sân vườn thênh thang.

Biệt thự của diễn viên Hồ Xuân Đào giá trị hơn khi đằng trước là đường đi thông thoáng nhưng phía mặt sau lại là biển rộng mênh mông khiến ai tới cũng phải trầm trồ.

Căn biệt thự mới tậu của Hồ Xuân Đào được sơn trắng muốt từ trong ra ngoài, theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Bên trong, chồng con nữ diễn viên đang quây quần cùng cô.

Diễn viên Hồ Xuân Đào tậu biệt thự hàng chục tỷ trong khu đất riêng của giới thượng lưu Mỹ- Ảnh 2.

Dù ở nhà nhưng Hồ Xuân Đào vẫn trang điểm khiến Thúy Nga phải thốt lên: "Trời ơi chị Đào, chị ở nhà rửa chén thôi mà cũng cần đẹp dữ vậy à?".

Dù biệt thự xây theo phong cách Mỹ nhưng diễn viên Hồ Xuân Đào vẫn bài trí một số nội thất theo phong cách truyền thống Việt Nam. Cô vẫn đặt bàn thờ gia tiên và ông địa trong nhà.

Phía sau biệt thự là một hiên rộng nhìn thẳng ra vịnh biển nơi Hồ Xuân Đào dùng để tiếp đón bạn bè tới ăn tiệc. Tại đây có đầy đủ bàn ghế, lò sưởi và bếp nướng BBQ. Phía dưới là một cầu thang dẫn xuống bến thuyền riêng của biệt thự. Diễn viên Hồ Xuân Đào còn tậu cả du thuyền riêng để chở khách đi tham quan vịnh biển.

Diễn viên Hồ Xuân Đào tậu biệt thự hàng chục tỷ trong khu đất riêng của giới thượng lưu Mỹ- Ảnh 3.

Được biết, căn biệt thự này chỉ là một trong số nhiều bất động sản vợ chồng diễn viên Hồ Xuân Đào sở hữu. Thúy Nga thốt lên: "Nhà này đẹp quá! Dễ thương quá! Còn rộng nữa".

Chưa dừng lại ở đó, Hồ Xuân Đào còn dẫn Thúy Nga sang một căn biệt thự khác cô mới tậu ở ngay bên cạnh với view biển còn đẹp hơn cả biệt thự vừa ở. Hiện tại, căn biệt thự này vẫn để không, chưa vào nội thất.

Hồ Xuân Đào sinh năm 1980, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng với các bộ phim như Bình minh châu thổ, Lời thề Đất Mũi. Hiện cô định cư tại Mỹ, thành công trong lĩnh vực bất động sản và sở hữu nhiều cơ ngơi ven biển đắt giá.

Hồ Xuân Đào từng là gương mặt quen thuộc của làng điện ảnh Việt Nam những năm 2000. Cô được khán giả nhớ đến qua hàng loạt vai diễn đa tính cách trong các bộ phim truyền hình.

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