Nam NSND 81 tuổi phải phẫu thuật lần hai: "Hết rồi!"

Mới đây, NSND Thanh Điền đã chia sẻ về cuộc phẫu thuật mắt lần hai của mình. Ông nói: "Hết rồi! Sao kỳ quá? Đó là những từ tôi thường buột miệng nói ra mỗi khi thấy mắt mình mờ dần đi, không còn thấy gì, chỉ thấy những vệt đỏ loang lổ và mọi thứ như muốn tràn ra ngoài.



NSND Thanh Điền

Bóng tối như nuốt chửng ánh sáng trong mắt tôi. Chuyện đó tái diễn thường xuyên trong mấy năm qua nhưng tôi cứ kệ, đến giờ mới sợ. Tôi bất lực và sợ vô cùng. Tôi cố ngồi yên, tự trấn an mình để người thân không thấy sự lo lắng của tôi.

Sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện, tôi đã được bác sĩ cứu một con mắt, nhưng con mắt còn lại gần như hết cứu vì xuất huyết nặng. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật mắt lần một thành công, tôi vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật con mắt còn lại để xem còn cứu được hay không, còn hi vọng nào nữa không.

Các bác sĩ cũng bảo tôi rằng họ sẽ cố nhưng không nói trước được điều gì. Tôi chỉ biết làm liều phẫu thuật lần hai, không được thì đành chịu. Cuối cùng mọi thứ cũng mở ra một niềm tin mới trong tôi".

Sau khi phẫu thuật lần hai, NSND Thanh Điền chia sẻ: "Sau khi mổ xong, tôi nhìn mọi thứ tốt hơn. Hơn một tuần sau khi mổ, tôi nhìn mọi thứ sáng hơn, rõ hơn. Trước đây tôi phải đeo kính để đọc mà còn không được. Tới giờ tôi không cần đeo kính vẫn đọc được chữ.

Bác sĩ cũng rất tận tình với tôi vì biết tôi là nghệ sĩ. Tôi cảm thấy hạnh phúc và được quan tâm. Đó giờ tôi không nghĩ mắt mình sẽ không nhìn thấy gì nên không đi khám, ai ngờ đâu nguy hiểm lắm vì tôi có nhiều bệnh nền. Năm nay tôi 81 tuổi rồi, mắt yếu cũng phải thôi nhưng lại yếu quá, nhìn mọi người mà không biết ai với ai.

Thành ra tôi cứ bị đồng nghiệp trách vì nhìn mọi người không chào, làm lơ đi. Họ đâu biết tôi không nhìn rõ ai với ai, chỉ nhìn lờ mờ.

Chưa bao giờ tôi như thế này. Chỉ xin Trời Phật, Tổ nghiệp cho tôi được mắt sáng lại để tôi nhìn được ánh đèn sân khấu, nhìn được khán giả, nhìn được các bạn bè đồng nghiệp của tôi đi hát chung từ thời thanh niên.

Bây giờ bạn bè cùng thời với tôi cũng chỉ còn vài người như Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn.

Tôi vẫn muốn được diễn, được đứng trên sân khấu dù chỉ là một vai nhỏ. Tôi cảm ơn Tổ nghiệp và khán giả đã cho tôi có được một tên tuổi như ngày hôm nay. Bây giờ để tạo được cái tên trong lòng khán giả khó lắm".