Năm ngoái phá sản vì mất 6.000 quả lê, năm nay bị trộm thêm 5.000 quả: Người nông dân quyết định bỏ nghề trong nước mắt

Chỉ vài ngày trước khi bước vào vụ thu hoạch, khoảng 5.000 quả lê Kosui cao cấp trị giá khoảng 2 triệu yên (hơn 350 triệu đồng) đã bị đánh cắp khỏi một trang trại ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản.

Với chủ vườn Hiroki Sasaki, đây không chỉ là một vụ trộm, mà là đòn giáng thứ hai liên tiếp khiến ông quyết định từ bỏ nghề trồng lê sau nhiều năm gắn bó.

Lê sắp được thu hoạch.

Nỗi ám ảnh lặp lại sau một năm

Sáng 17/7, khi đến kiểm tra vườn lê tại thành phố Ukiha (tỉnh Fukuoka), ông Hiroki Sasaki bàng hoàng phát hiện phần lớn số quả trên cây đã biến mất.

Theo điều tra ban đầu, vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 17/7. Kẻ gian đã lấy đi khoảng 5.000 quả lê giống Kosui trên 50 trong tổng số 70 cây của trang trại. Số lê bị đánh cắp được định giá khoảng 2 triệu yên (tương đương hơn 350 triệu đồng) và chỉ còn vài ngày nữa sẽ được thu hoạch để đưa ra thị trường.

Ông liên tục nói trong nước mắt.

Điều khiến vụ việc gây chú ý không chỉ nằm ở giá trị tài sản bị mất, mà còn bởi đây là lần thứ hai liên tiếp ông Sasaki trở thành nạn nhân của một vụ trộm quy mô lớn.

Năm 2025, khoảng 6.000 quả lê tại trang trại của ông cũng bị lấy cắp ngay trước mùa thu hoạch. Thiệt hại nghiêm trọng khi đó đã khiến công ty nông nghiệp do ông điều hành không thể duy trì hoạt động và buộc phải tuyên bố phá sản.

Không chấp nhận từ bỏ, ông Sasaki quyết định tiếp tục gắn bó với vườn lê bằng cách chuyển sang mô hình hộ kinh doanh cá thể. Để tránh bi kịch tái diễn, ông đầu tư lắp đặt hàng rào mới quanh khu vườn, bổ sung cảm biến phát hiện chuyển động và tăng cường các biện pháp bảo vệ.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như vẫn không thể ngăn được những kẻ trộm.

Chỉ sau một năm, toàn bộ thành quả chăm sóc suốt nhiều tháng lại một lần nữa biến mất chỉ sau một đêm.

Ông liên tục nói trong nước mắt.

"Tôi không còn sức để tiếp tục"

Sau cú sốc thứ hai, người nông dân Nhật Bản cho biết ông đã đưa ra quyết định đầy tiếc nuối: chấm dứt việc trồng lê.

Ông chia sẻ rằng mình không còn đủ sức lực cũng như động lực để tiếp tục theo đuổi loại cây đã gắn bó nhiều năm. Thay vào đó, ông dự định chuyển sang những loại cây trồng khác.

Người nông dân Nhật Bản cho biết ông đã đưa ra quyết định đầy tiếc nuối: chấm dứt việc trồng lê.

Câu chuyện của ông Sasaki cũng phản ánh thực trạng đáng lo ngại đối với ngành nông nghiệp Nhật Bản.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, mỗi năm nước này ghi nhận hơn 2.000 vụ trộm nông sản, chủ yếu xảy ra vào thời điểm nông sản chuẩn bị thu hoạch – khi giá trị đạt mức cao nhất. Đáng chú ý, hơn một nửa số vụ vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm, khiến nhiều nông dân phải tự đầu tư các hệ thống an ninh nhưng vẫn không thể bảo vệ thành quả lao động của mình.

Mỗi năm nước này ghi nhận hơn 2.000 vụ trộm nông sản ở Nhật Bản.

Hiện cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc bằng cách rà soát camera an ninh, thu thập chứng cứ tại hiện trường và theo dõi các kênh phân phối nông sản nhằm truy tìm số lê bị đánh cắp cũng như những người liên quan.

Nguồn: Yahoo! Japan