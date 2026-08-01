Nam nghệ sĩ Việt đình đám một thời: Có 4 nhà ở Pháp, sống gần tháp Eiffel, nhiều đêm khóc vì cô đơn

Ở tuổi 52, nam nghệ sĩ đình đám một thời có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng lại cô đơn khi chưa tìm được người phụ nữ của riêng mình.

Diễn viên Thái San sinh năm 1974 tại Đà Lạt từng là một trong những gương mặt đình đám của dòng phim thương mại phía Nam thập niên 1990. Sở hữu vẻ ngoài thư sinh, đôi mắt sáng cùng gương mặt điển trai, anh thường được các đạo diễn "đo ni đóng giày" cho những vai công tử nhà giàu, bác sĩ, thầy giáo hiền lành hay chàng sinh viên si tình.

Thời kỳ đỉnh cao, Thái San xuất hiện dày đặc trong loạt phim ăn khách như Sao em vội lấy chồng , Tấm Cám , Chuyện tình Mỵ Châu , Đừng nói xa nhau ... đồng thời trở thành bạn diễn ăn ý của hai mỹ nhân nổi tiếng lúc bấy giờ là Diễm Hương và Việt Trinh.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Thái San bắt đầu vào năm 1989 khi anh được người chị họ là danh ca Thanh Lan dẫn tới trường quay và lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Sau đó, anh lần lượt thi đỗ khoa Diễn viên kịch nói của Trường Nghệ thuật Sân khấu II và khoa Diễn viên điện ảnh của Trường Điện ảnh TP.HCM.

Một cảnh phim Thái San từng đóng với Việt Trinh.

Năm 1998, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Thái San bất ngờ quyết định rời Việt Nam sang Pháp định cư. Anh cho biết lựa chọn này xuất phát từ chữ hiếu, mong muốn dành trọn thời gian chăm sóc người mẹ mắc bệnh nặng cho đến khi bà qua đời vào năm 2011.

Những ngày đầu nơi xứ người không hề dễ dàng. Cựu ngôi sao màn ảnh phải làm nhiều công việc khác nhau như dịch thuật, dạy tiếng Việt và hướng dẫn viên du lịch để mưu sinh. Sau đó, anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Du lịch và thành lập công ty riêng tại Paris.

Sau hơn hai thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, những năm gần đây Thái San bắt đầu trở lại với nghệ thuật. Anh thỉnh thoảng về Việt Nam tham dự các sự kiện văn hóa và khiến nhiều khán giả bất ngờ khi thử sức với vai trò ca sĩ.

Theo Dân trí đưa tin , năm 2023, Thái San kết hợp cùng ca sĩ Phương Thanh phát hành một MV nhạc rock, đánh dấu cột mốc thực hiện niềm đam mê nghệ thuật còn dang dở.

Đến năm 2025, chia sẻ trên Tuổi Trẻ , nam diễn viên lần đầu kể lại sự cố bỏng nặng khi tham gia quay MV Vọng cổ buồn tại Bình Chánh vào năm 2022. Trong một cảnh quay phải thổi tắt ngọn đèn dầu được tẩm xăng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, bén vào quần áo khiến anh bị bỏng nặng vùng ngực và ám ảnh suốt một thời gian dài.

"Tôi gục xuống và hoa mắt chỉ còn nhìn thấy lửa cháy trước mặt nóng rực, rát bỏng. Đau đớn khiến tôi thét lên kinh hoàng. Trong lòng tôi hình dung giờ ra đi đã điểm. Lúc đó lửa bén lên cháy tóc, chắc chỉ có chết thôi", Thái San từng chia sẻ trên Tuổi Trẻ .

Căn hộ Thái San sống gần háp Eiffel.

Mới đây, Thái San tiếp tục gây chú ý khi trải lòng về cuộc sống tại Pháp. Chia sẻ với VnExpress, nam diễn viên cho biết hiện sở hữu 4 căn nhà tại Pháp, trong đó có một căn hộ nằm gần tháp Eiffel , chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy biểu tượng nổi tiếng của Paris.

Dù có cuộc sống ổn định, đầy đủ về vật chất, Thái San thừa nhận anh vẫn luôn cảm thấy trống trải vì chưa lập gia đình và không có con. "Nhiều đêm về nhà, tôi khóc vì cô đơn. Không có ai bên cạnh sẻ chia", nam diễn viên bộc bạch với VnExpress .

Ở tuổi 52, Thái San cho biết vẫn mong một ngày có được mái ấm riêng và những đứa con. Anh cũng dự định sau khi nghỉ hưu sẽ trở về Việt Nam sinh sống để tận hưởng cuộc sống bình yên.