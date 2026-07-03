Nam nghệ sĩ Việt bị đột quỵ chuyển biến xấu, suy hô hấp

Cuộc sống khó khăn của Nghệ sĩ Minh Hoà
Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974, hiện công tác tại đoàn cải lương Huỳnh Long và từng có thời gian hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Dù có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, cuộc sống của anh vẫn khá chật vật. Gia đình ba người hiện sống trong một căn nhà thuê tại TP.HCM, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào những suất diễn và các công việc làm thêm.
Bình Tinh chia sẻ nghệ sĩ Minh Hòa là trụ cột chính của gia đình. Ít ai biết, phía sau những lần xuất hiện trên sân khấu, nghệ sĩ Minh Hòa có cuộc sống vô cùng vất vả. Ngoài việc gắn bó với nghề diễn, anh còn tranh thủ chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập, gồng gánh kinh tế. Vì thời gian điều trị còn dài, cùng với việc mắc bệnh nên nghệ sĩ Minh Hòa khó có thể trở lại sân khấu để biểu diễn như trước. Sau khi thông tin nam nghệ sĩ đột quỵ được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời động viên cũng như chung tay hỗ trợ chi phí điều trị.
Hạ Anh/Ảnh: FBNV