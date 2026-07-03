Nam nghệ sĩ Việt bị đột quỵ chuyển biến xấu, suy hô hấp

Chỉ ít ngày sau khi được đồng nghiệp thông báo sức khỏe có tiến triển tích cực, nghệ sĩ Minh Hòa lại gặp biến chứng trong quá trình điều trị. Thông tin mới nhất do nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ trên trang cá nhân đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Cụ thể, tối 3/7, nghệ sĩ Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa xuất hiện tình trạng sốt cao kèm suy hô hấp. Trước diễn biến bất ngờ này, các bác sĩ đã quyết định chuyển nam nghệ sĩ trở lại phòng điều trị đặc biệt để tiếp tục theo dõi sát sao. Bình Tinh chia sẻ: "Đến thời điểm này, tôi đã nhận ra bình yên đáng giá hơn chuyện hơn thua. Sức khỏe quý hơn tiền bạc, và gia đình quan trọng hơn mọi cuộc vui ngoài kia. Hôm nay anh Minh Hòa lại biến chứng, thêm sốt cao và suy hô hấp, lại trở xuống phòng đặc biệt nữa rồi".

Kèm theo bài đăng là những hình ảnh Bình Tinh trực tiếp có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi và động viên đàn anh. Trong ảnh, Minh Hòa nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị y tế hỗ trợ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chứng kiến tình trạng hiện tại của nam nghệ sĩ, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại bình luận cầu chúc anh sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Tình trạng sức khoẻ của nghệ sĩ Minh Hoà chuyển biến xấu, suy hô hấp sau vài ngày theo dõi do đột quỵ, đứt mạch máu não

Trước đó, nghệ sĩ Minh Hòa bất ngờ bị đột quỵ ngay tại sân khấu trong lúc chuẩn bị biểu diễn và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Ngay khi biết tin đàn anh lâm bệnh nặng, Bình Tinh đứng ra lo liệu viện phí, nghệ sĩ Hữu Quốc kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ nghệ sĩ Minh Hoà. Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe của Minh Hòa đến khán giả.