Nam nghệ sĩ 58 tuổi nghiêm khắc nói thẳng đàn em trên truyền hình

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của NSND Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân và NSƯT Đức Thịnh trong vai trò giám khảo.



Công Ninh

Thí sinh mở màn đêm thi tuần này là Nguyễn Quốc Nam, với tiểu phẩm mang tên "Sóng ngầm". Sau khi xem xong, NSƯT Công Ninh nói thẳng: "Tôi cảm thấy chưa đã khi theo dõi tiết mục của Quốc Nam. Mở đầu tiểu phẩm, tôi nhìn cách em ứng xử với cô gái là tôi biết có bi kịch rồi.

Em đã cho khán giả biết trước mọi chuyện. Đáng lẽ em nên diễn hồn nhiên như chưa biết chuyện gì. Sau đó diễn biến tình cảm hợp lý hơn, màu sắc hơn trong tiết mục.

Tôi rất thích câu thoại 'anh có thể che cho em hôm nay chứ không thể che cho em cả cuộc đời được' nhưng bạn diễn trong hình tượng nhân vật không 'đã', hơi tiếc một chút".

NSƯT Công Ninh cũng đưa ra thêm nhiều gợi ý, cách sắp đặt tình huống phù hợp để giúp tiết mục của thí sinh Nguyễn Quốc Nam được chỉn chu hơn.

Nghệ sĩ Trung Dân thì đề nghị thí sinh nên khai thác hết các đạo cụ được đưa lên sân khấu. Anh nói: "Việc lựa chọn đạo cụ chỉ để làm nền, tạo bối cảnh trên sân khấu là điều khiến tôi thấy tiếc".

Tiếp theo là thí sinh Trần Thảo Nguyên với tiểu phẩm mang tên "Phận làm con" cùng khung cảnh miền quê thanh bình trên sân khấu.

Trung Dân

NSƯT Công Ninh nhận định: "Tôi đánh giá cao khả năng nhập vai của Thảo Nguyên". Song, nam nghệ sĩ gạo cội cũng đưa ra nhiều lời góp ý để thí sinh hoàn thiện hơn cho các vai diễn sau này.

NSND Kim Xuân dành không ít lời khen cho Thảo Nguyên: "Em có tiếng nói sân khấu tốt, khả năng diễn biến tâm lí nhân vật nhanh nhẹn cũng như ứng đối trước tình huống phát sinh tốt.

Tuy nhiên, kịch bản trên khá cũ, khán giả dễ dàng đoán được tình tiết sắp diễn ra. Vì vậy, tôi mong muốn các thí sinh hãy mang đến nhiều kịch bản mới hơn, mang theo hơi thở hiện đại của giới trẻ vào các phần thi trong chương trình".

Thí sinh thứ 3 là Phan Hải Lý với tiểu phẩm "Phía cuối con đường".

Nghệ sĩ Trung Dân nói thẳng với thí sinh và nhắc nhở nghiêm khắc: "Bạn phải cảm được tâm lý của nhân vật khi nhập vai. Với vai diễn một nữ diễn viên bị chấn thương, khó có thể tiếp tục theo nghề được thì tâm lý phải sốc, gần như suy nhược cơ thể,...

Mặc dù chúng ta biết đó là giả nhưng vẫn phải có cảm xúc để diễn. Chúng ta phải tạo được niềm tin cho chính chúng ta khi biểu diễn thì mới khiến khán giả tin tưởng được.

Nếu không có cảm xúc mà đi biểu diễn, có thể trước mặt người ta khen mình, nhưng sau lưng thì chưa chắc đã khen mà còn chê thậm tệ. Và giám khảo khó nhất, công tâm nhất chính là khán giả".