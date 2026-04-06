Nam giới uống sữa đậu nành có làm giảm sinh lý?

Ngày 6-4, TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men's Health, cho biết tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân đến khám với tâm trạng lo lắng, kèm giảm ham muốn vì cho rằng uống sữa đậu nành nhiều khiến anh rơi vào tình trạng trên.

Nhiều người có quan niệm đàn ông uống sữa đậu nành sẽ yếu sinh lý

Nam bệnh nhân (29 tuổi) đến khám vì giảm ham muốn. Anh cho biết 6 tháng qua, có thói quen uống sữa đầu nành gần như mỗi sáng (1 hộp 200-250ml). Gần đây, anh tự thấy giảm ham muốn, đôi khi cương không như trước. Tìm hiểu thông tin, anh lo đậu nành làm "tụt testosteron" nên đi khám.

Sau khi tiếp nhận, qua khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết anh thường xuyên ngủ lúc 1 giờ sáng, ăn tối muộn, ít vận động, thường uống rượu bia vào cuối tuần. Đáng chú ý, trong 6 tháng anh tăng 5kg. Tại đây, anh được chỉ định kiểm tra một số xét nghiệm nội tiết và chuyển hóa. Kết quả ghi nhận testosteron toàn phần buổi sáng bình thường.

BS Duy cho biết với mức uống "1 ly/ngày", bằng chứng khoa học cho thấy isoflavon không làm giảm testosteron ở nam giới. Đối với trường hợp bệnh nhân này bác sĩ tư vấn nên ngủ sớm, giảm mỡ bụng, tăng vận động, hạn chế rượu bia; đồng thời giảm lo âu quá mức về một loại thực phẩm.

"Phần lớn "yếu sinh lý" ở tuổi trẻ liên quan đến lối sống và stress hơn là do đậu nành" - BS Duy nhấn mạnh.

Theo BS Duy, nhiều người cho rằng đậu nành chứa "estrogen thực vật", trong đó có chứa isoflavon, một nhóm hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen.

Tuy nhiên, "tương tự" không đồng nghĩa với "giống hệt". Isoflavon không phải là hormone của cơ thể người và tác động của chúng yếu hơn nhiều so với estrogen nội sinh.

Cách cơ thể nam giới phản ứng với isoflavon còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, hệ vi sinh đường ruột, liều lượng và thời gian sử dụng.

Trong đời sống, nhiều người có xu hướng suy luận đơn giản có estrogen sẽ dẫn đến giảm testosteron gây yếu sinh lý. Nhưng sinh lý nam giới không chỉ phụ thuộc vào một hormone. Đó là tổng hòa của ham muốn, khả năng cương, tâm lý, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, tình trạng mỡ bụng, rượu bia, thuốc lá và mức độ vận động. Không ít trường hợp khi thấy "phong độ giảm", người ta dễ quy cho ly sữa đậu nành mỗi ngày, trong khi nguyên nhân thực sự lại nằm ở thức khuya, stress kéo dài hoặc tăng cân.

Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy tiêu thụ đậu nành và isoflavon không làm giảm testosteron ở nam giới trong mức sử dụng thông thường. Trong y văn có ghi nhận một số ca hiếm, ví dụ nam giới xuất hiện tình trạng vú to.

Tuy nhiên, điểm chung là họ tiêu thụ đậu nành ở mức cực đoan có trường hợp uống gần 3 lít sữa đậu nành mỗi ngày trong thời gian dài. Khi ngừng sử dụng, các triệu chứng cải thiện. Những tình huống như vậy không đại diện cho đa số người dùng ở mức bình thường.

Theo BS Duy, quan niệm "đàn ông uống sữa đậu nành sẽ yếu sinh lý" không được ủng hộ bởi bằng chứng khoa học hiện nay. Với đa số nam giới, việc sử dụng sữa đậu nành ở mức hợp lý trong chế độ ăn đa dạng là an toàn và không làm giảm testosteron.

Khi gặp vấn đề về sinh lý, cách tiếp cận hiệu quả hơn là nhìn vào tổng thể lối sống thay vì đổ lỗi cho một ly sữa đậu nành mỗi ngày.