Thêm 1 nguyên liệu có sẵn trong bếp vào máy giặt, quần áo thơm sạch đến không ngờ

Giặt giũ là công việc quen thuộc diễn ra gần như mỗi ngày trong mọi gia đình. Không ít người đầu tư vào các loại nước giặt đắt tiền với mong muốn quần áo luôn sạch thơm, mềm mại. Thế nhưng, thực tế lại khá phổ biến: đồ giặt xong vẫn có mùi ẩm nhẹ, vải trở nên thô ráp hoặc nhanh xỉn màu sau một thời gian sử dụng. Điều đáng nói là nguyên nhân đôi khi không nằm ở máy giặt hay chất tẩy rửa, mà ở việc chúng ta đang thiếu một bước làm sạch sâu đơn giản.

Times of India thông tin, theo các chuyên gia về đồ gia dụng, chỉ cần thêm giấm trắng - một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp- vào đúng thời điểm trong chu trình giặt, hiệu quả làm sạch có thể cải thiện đáng kể.

Lợi ích bất ngờ khi thêm giấm trắng vào máy giặt

Phá vỡ cặn bẩn

Đổ giấm vào máy giặt mỗi khi giặt đồ sẽ khiến bạn bất ngờ.

Các loại bột giặt và nước giặt hiện đại chủ yếu được thiết kế để loại bỏ vết bẩn nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, khi kết hợp với nguồn nước chứa nhiều khoáng chất, chúng dễ để lại cặn bám trong sợi vải. Lâu dần, lớp cặn này tích tụ, giữ lại vi khuẩn và mùi khó chịu, khiến quần áo dù mới giặt vẫn không có mùi thơm sạch dễ chịu.

Không những thế, cặn chất tẩy rửa còn có thể khiến vải trở nên khô cứng, dễ gây khó chịu cho da nhạy cảm, đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc người có làn da dễ kích ứng.

Giấm trắng, với tính axit nhẹ tự nhiên, có khả năng phá vỡ các lớp cặn này, giúp quần áo được xả sạch hơn sau mỗi lần giặt.

Khử mùi và làm mềm vải

Một trong những ưu điểm nổi bật của giấm trắng là khả năng khử mùi hiệu quả. Thay vì chỉ che lấp mùi bằng hương liệu, giấm giúp loại bỏ vi khuẩn - nguyên nhân chính gây ra mùi hôi trên quần áo. Điều này đặc biệt hữu ích với đồ thể thao, tất hoặc khăn tắm, những loại vải dễ tích tụ vi khuẩn do độ ẩm cao.

Giấm có nhiều công dụng trong gia đình.

Ngoài ra, giấm trắng còn hoạt động như một chất làm mềm vải tự nhiên. Khác với nước xả vải công nghiệp có thể để lại lớp phủ hóa học, giấm giúp sợi vải sạch thoáng hơn mà không tạo cặn. Nhờ vậy, quần áo mềm mại nhưng vẫn giữ được độ thông thoáng, giảm cảm giác bí bách khi mặc.

Một lợi ích khác ít được chú ý là khả năng bảo vệ màu sắc. Việc loại bỏ cặn bột giặt và khoáng chất giúp quần áo giữ màu lâu hơn, đồng thời hạn chế tình trạng đồ trắng bị ngả vàng theo thời gian.

Sử dụng đúng để đạt hiệu quả tốt nhất

Cách dùng giấm trắng trong máy giặt khá đơn giản, nhưng thời điểm sử dụng lại rất quan trọng. Người dùng chỉ cần thêm khoảng nửa cốc giấm trắng vào chu trình xả, thay vì cho vào ngay từ đầu.

Hầu hết máy giặt hiện nay đều có ngăn riêng dành cho nước xả vải. Đây là vị trí phù hợp để đổ giấm. Không nên trộn giấm trực tiếp với nước giặt, bởi mỗi loại phát huy tác dụng ở các giai đoạn khác nhau của quá trình giặt.

Khi sử dụng với lượng vừa phải và không quá thường xuyên, giấm trắng được đánh giá là an toàn cho máy giặt. Tuy nhiên, giấm trắng không phù hợp với mọi loại vải. Các chất liệu như lụa hoặc len nên tránh sử dụng vì có thể bị ảnh hưởng bởi tính axit nhẹ. Người dùng nên kiểm tra nhãn hướng dẫn chăm sóc của quần áo trước khi giặt.

Nguồn: Times of India