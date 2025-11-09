Nam giới khỏe "chuyện ấy" thường có đặc điểm này ở tay

“Chuyện ấy” liên quan mật thiết đến sức mạnh cơ bắp

Một tổng quan nghiên cứu đăng trên tạp chí Sexual Medicine Reviews cho thấy việc tập luyện tăng cơ bắp không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương (ED).

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 32 nghiên cứu về sức mạnh cơ bắp, khối lượng cơ xương và chức năng sinh lý của nam giới. Kết quả cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa sức mạnh cơ bắp và khả năng duy trì cương cứng.

Cụ thể, những người có lực nắm tay mạnh - thước đo phổ biến của sức khỏe và sức mạnh cơ - thường có nguy cơ rối loạn cương thấp hơn, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi, nam giới bị béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường.

Theo nhóm tác giả, việc duy trì khối lượng cơ và sức mạnh cơ bắp thông qua dinh dưỡng hợp lý và tập luyện thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu, giảm viêm. Việc làm này cũng giúp tăng sản xuất nitric oxide - hợp chất giúp giãn nở mạch máu, tăng cường dòng máu đến vùng kín và cải thiện khả năng làm “chuyện ấy”.

Bác sĩ Mohit Khera, chuyên gia tiết niệu tại Đại học Y Baylor (Mỹ), cho biết: “Chúng tôi từng công bố một nghiên cứu cho thấy tập thể dục đều đặn có thể đảo ngược tình trạng rối loạn cương. Nghiên cứu mới này tiếp tục củng cố rằng tăng cơ bắp đồng nghĩa với cải thiện sức khỏe sinh lý nam”.

Vị bác sĩ này cũng nhấn mạnh rằng, lợi ích của luyện tập không chỉ cải thiện nồng độ testosterone mà còn cải thiện sức khỏe mạch máu và chuyển hóa. Khi cơ thể khỏe mạnh, tuần hoàn tốt, lượng đường máu ổn định thì chức năng sinh lý cũng được cải thiện.

Muốn cải thiện “chuyện ấy”, nam giới nên làm gì?

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra vai trò của chế độ dinh dưỡng trong việc tăng cường bản lĩnh phái mạnh. Trong đó L-carnitine - một axit amin có nhiều trong thịt đỏ, cá và gia cầm - có thể giúp tăng sản xuất nitric oxide, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ khả năng cương. Một số bệnh nhân dùng bổ sung L-carnitine đã ghi nhận sự cải thiện cả về chất lượng tinh trùng lẫn sức khỏe sinh lý.

Các chuyên gia khuyến nghị, nam giới nên duy trì ít nhất 160 phút tập thể dục mỗi tuần, bao gồm các bài tập rèn luyện cơ bắp. Những người mắc rối loạn cương nặng nhất được ghi nhận đã cải thiện được đáng kể tình trạng bệnh sau một thời gian tập luyện đều đặn.

Bác sĩ Philip Werthman, Giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản Nam giới tại Los Angeles (Mỹ), chia sẻ: “Tập luyện giúp giảm mỡ, tăng cơ, điều hòa hormone và cải thiện toàn diện sức khỏe sinh lý. Đó là phương pháp tự nhiên, an toàn và lâu dài hơn bất kỳ viên thuốc nào”.

Bác sĩ Werthman cũng lưu ý, rối loạn cương không chỉ là vấn đề “phong độ” mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch hoặc tiểu đường type 2. Vì vậy, việc duy trì sức mạnh cơ thể không chỉ giúp cải thiện “chuyện ấy”, mà còn bảo vệ sức khỏe toàn thân.

Nguồn: Men’s Health