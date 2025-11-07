3 đặc điểm của người đàn ông khỏe trong "chuyện ấy"

“Chuyện ấy” không chỉ là thước đo bản lĩnh phái mạnh mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể của một người đàn ông. Chia sẻ trên Sohu, Đồng Tụng Trân - chuyên gia trị liệu tình dục người Trung Quốc - cho hay một nam giới có sức khỏe phòng the tốt sẽ có một số đặc điểm nhất định.

3 đặc điểm của người đàn ông khỏe “chuyện ấy”

1. Thể chất khỏe mạnh

Sức khỏe thể chất là nền tảng quyết định năng lực phòng the. Một người đàn ông có hệ tim mạch tốt, hormone cân bằng và thể lực dồi dào thường mạnh mẽ hơn trong "chuyện ấy".

Những người thường xuyên vận động, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc thường duy trì được thể lực, sức bền và sự linh hoạt tốt hơn. Đây đều là những yếu tố quan trọng giúp họ có được phong độ ổn định, dễ đạt được trạng thái sung sức và tự tin hơn khi “yêu”.

"Chuyện ấy" có thể phản ánh sức khỏe tổng thể của một người đàn ông (Ảnh: Getty).

Ngược lại, các thói quen xấu như hút thuốc, lạm dụng rượu bia hay thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hormone sinh dục và khả năng tuần hoàn máu. Đây là hai yếu tố then chốt trong đời sống chăn gối.

2. Tâm lý vững vàng, tự tin và thoải mái

Tâm lý ổn định và tích cực là đặc điểm thứ hai của một người đàn ông khỏe mạnh trong “chuyện ấy”. Sự tự tin, khả năng kiểm soát lo âu và áp lực giúp họ giữ được bình tĩnh, chủ động và dễ đạt cảm xúc hơn.

Những người tâm trạng vui vẻ, ít căng thẳng thường thể hiện tốt hơn vì họ có thể toàn tâm tận hưởng khoảnh khắc, không bị chi phối bởi lo lắng hay tự ti.

Bên cạnh đó, sự gắn kết cảm xúc giữa hai người cũng đóng vai trò quan trọng. Khi có sự thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, đời sống chăn gối sẽ trở nên hòa hợp hơn, từ đó nâng cao chất lượng và sự thỏa mãn trong mối quan hệ.

3. Biết kiểm soát và làm chủ bản thân

Một người đàn ông tinh tế cũng thường rất khéo léo trong chuyện chăn gối (Ảnh: Getty).

Một đặc điểm thường thấy ở những người đàn ông tuyệt vời trên giường là khả năng kiểm soát và điều tiết tốt trong quá trình gần gũi. Họ có thể điều chỉnh nhịp độ, hiểu được cảm xúc của bản thân và của đối phương, từ đó tạo ra sự hài hòa và thỏa mãn cho cả hai.

Khả năng “kiểm soát nhịp điệu” không chỉ thể hiện ở sức bền mà còn ở sự tinh tế, hiểu biết và linh hoạt. Đây là những yếu tố giúp nam giới có thể duy trì sự chủ động và kéo dài cảm xúc tích cực.

Lời kết

Chuyên gia Đồng Tụng Trân nhấn mạnh, “sức mạnh đàn ông” không chỉ nằm ở thể chất hay kỹ năng, mà còn là sự cân bằng giữa cơ thể, tinh thần và cảm xúc. Mỗi người đều có những khác biệt riêng. Vì vậy, thay vì so sánh hay chạy theo tiêu chuẩn, điều quan trọng là xây dựng lối sống lành mạnh, giữ tâm lý thoải mái và duy trì sự kết nối với bạn đời. Chỉ khi đó, “chuyện ấy” mới thật sự trở thành biểu hiện của sức khỏe, niềm vui và sự gắn bó bền lâu.

Nguồn: Sohu