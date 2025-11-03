Làm ‘chuyện ấy’ bao nhiêu là quá nhiều? Kết quả của 1 nghiên cứu khiến không ít người ‘chột dạ’

Một đời sống tình dục khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc phải làm “chuyện ấy” thật nhiều. Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nằm ở sự cân bằng giữa chất lượng và số lần, và mức độ này có thể khác nhau ở mỗi người.

Chuyên trang sức khỏe Health Shots trích dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng trên Archives of Sexual Behavior cho thấy, trung bình người trưởng thành có khoảng 54 lần làm “chuyện ấy” mỗi năm, tức hơn một lần mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu cả hai cảm thấy thoải mái và không gặp vấn đề về sức khỏe, việc duy trì tần suất cao hơn là hoàn toàn bình thường. Nhưng khi cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, đau rát hay viêm nhiễm, rất có thể bạn đã “đi quá giới hạn”.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang làm “chuyện ấy” quá nhiều

Khi bạn làm "chuyện ấy" quá nhiều, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo (Ảnh minh họa).

Một trong những triệu chứng đầu tiên của việc hoạt động giường chiếu quá nhiều đó là khô ở vùng kín. Việc “thiếu dầu bôi trơn tự nhiên” khiến vùng kín bị ma sát, đau rát và mất cảm giác dễ chịu. Tình trạng này phổ biến hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh, nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào nếu hoạt động chăn gối diễn ra quá dài hoặc quá thường xuyên.

Bên cạnh đó, viêm sưng vùng kín cũng là dấu hiệu cần chú ý. Nếu cơn đau vẫn kéo dài, đó có thể là biểu hiện của viêm nhiễm hoặc tổn thương niêm mạc vùng kín. Một số người mô tả cảm giác này là nóng rát hoặc nhức âm ỉ trong và sau khi “yêu”. Khi đó, việc nghỉ ngơi và trao đổi với bác sĩ là cần thiết để tránh biến chứng nguy hiểm.

Một cảnh báo khác là nhiễm trùng đường tiểu. Đây là tình trạng thường gặp khi làm “chuyện ấy” quá nhiều khiến vi khuẩn dễ xâm nhập vào bàng quang. Triệu chứng gồm tiểu buốt, nóng rát và đi tiểu liên tục. Nếu không điều trị kịp thời, nhiễm trùng có thể lan rộng, gây đau vùng chậu hoặc sốt.

Giữ “chuyện ấy” khỏe mạnh và an toàn

Một đời sống tình dục viên mãn không nằm ở số lần mà ở cảm xúc, sự thấu hiểu và sức khỏe của cả hai (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia gợi ý 5 nguyên tắc đơn giản để duy trì đời sống chăn gối khỏe mạnh, đó là:

Sử dụng chất bôi trơn gốc nước giúp giảm ma sát, hạn chế khô rát và đau đớn khi “yêu” kéo dài.

Đừng bỏ qua màn dạo đầu.

Thay đổi tư thế nếu cảm thấy khó chịu hoặc đau nhói.

Tập bài Kegel thường xuyên để tăng sức mạnh cơ sàn chậu, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ khả năng kiểm soát trong khi “yêu”.

Hãy nghỉ ngơi khi cơ thể yêu cầu. Nếu xuất hiện đau, nóng rát hoặc mệt mỏi sau khi gần gũi, tốt nhất nên tạm dừng để vùng kín có thời gian hồi phục.

Tóm lại, một đời sống tình dục viên mãn không nằm ở số lần mà ở cảm xúc, sự thấu hiểu và sức khỏe của cả hai. Khi cơ thể gửi tín hiệu “đủ”, điều quan trọng nhất là lắng nghe và trân trọng để “chuyện ấy” luôn là sự kết nối chứ không phải gánh nặng cho sức khỏe.

Nguồn: Health Shots