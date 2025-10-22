6 bài tập tốt nhất cho "chuyện ấy", có lợi cho cả nam và nữ

Khi muốn cải thiện chất lượng "chuyện ấy", nhiều người liền đi tìm kiếm ngay lập tức các loại thực phẩm được cho là có tác dụng này. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác cũng có thể nâng cao bản lĩnh phòng the chính là thể lực.

6 bài tập tốt nhất cho "chuyện ấy"

Trên thực tế, việc tập luyện thể thao không chỉ mang lại sức khỏe thể chất mà còn có thể giúp cải thiện khả năng sinh lý, tăng cường sự dẻo dai. Theo Healthline, dưới đây là 5 bài tập thể dục giúp bạn cải thiện chất lượng "chuyện ấy" hiệu quả.

1. Plank

Cách plank (Ảnh: Healthline).

Plank là bài tập nổi tiếng với khả năng tăng cường sức mạnh cho cơ bụng, lưng và vùng chậu. Đây đều là những cơ quan cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự bền bỉ và lâu dài trong "chuyện ấy". Việc duy trì cơ thể ở tư thế plank giúp phát triển cơ vùng lõi, từ đó giúp kiểm soát tốt hơn các tư thế khi gần gũi, đồng thời kéo dài thời gian "ân ái".

2. Bài tập Glute Bridge

Cách thực hiện bài tập glute bridge (Ảnh: Healthline).

Glute Bridge là bài tập giúp phát triển cơ mông và cơ vùng chậu. Bài tập này củng cố sức mạnh của các cơ vùng dưới cơ thể, đồng thời tăng cường khả năng kích thích và khoái cảm.

Tập luyện cơ vùng chậu bên cạnh việc cải thiện chất lượng đời sống chăn gối còn giúp hỗ trợ sức khỏe tiết niệu, giảm nguy cơ són tiểu. Bài tập này cũng giúp giảm đau lưng dưới và cải thiện sức mạnh cơ thể, đặc biệt là trong quá trình sinh nở ở phụ nữ. Ngoài ra, việc tập luyện cơ vùng chậu tăng cường sự linh hoạt và giúp phòng ngừa chấn thương trong các hoạt động thể thao.

3. Bài tập Jump Squat

Cách tập bài tập Jump Squat (Ảnh: Healthline).

Jump Squat là bài tập tác động toàn thân, giúp kích hoạt hiệu quả nhóm cơ mông và cơ đùi trước, đùi sau. Bạn có thể thực hiện động tác này ở bất kỳ đâu mà không cần sử dụng thiết bị hỗ trợ. Đây là bài tập giúp tăng cường sức bền và cải thiện khả năng chịu đựng của cơ thể.

4. Bài tập Kegel

Cách tập Kegel (Ảnh: Healthline).

Các bài tập Kegel nổi tiếng với khả năng giúp tăng cường cơ vùng chậu, mang lại lợi ích lớn cho cả nam và nữ trong "chuyện ấy". Đối với nữ giới, tập Kegel giúp tăng cường khả năng co thắt cơ vùng kín, giúp đạt được khoái cảm mạnh mẽ hơn. Còn đối với nam giới, Kegel giúp kéo dài thời gian "ân ái".

Kegel cũng là một bài tập điển hình giúp tăng cường cơ vùng chậu.

5. Tư thế Pigeon Pose (tư thế chim bồ câu)

Tư thế Pigeon Pose tốt cho "chuyện ấy" (Ảnh: Healthline).

Tư thế Pigeon Pose trong yoga mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt là giúp cải thiện độ linh hoạt và sức mạnh của hông, đùi và cơ mông. Đây là một tư thế kéo giãn sâu, giúp giảm căng thẳng, tăng cường sự dẻo dai và cải thiện sự lưu thông máu ở vùng chậu. Bên cạnh đó, tư thế này còn giúp giảm đau lưng, mở rộng vùng hông và làm dịu căng thẳng, giúp cơ thể thư giãn và giảm lo âu. Tư thế Pigeon Pose cũng hỗ trợ cải thiện sự linh hoạt và nâng cao chất lượng "chuyện ấy".

6. Hít đất

Hít đất (Ảnh: Healthline).

Hít đất là một bài tập tuyệt vời để tăng cường sức mạnh cơ thể và sức bền cho cánh tay, vai và lưng. Đây là những vùng cơ thể giúp bạn duy trì sức mạnh và sự ổn định khi gần gũi "nửa kia". Cũng giống như plank, hít đất là một bài tập giúp bạn duy trì sức mạnh lâu dài và cải thiện sự bền bỉ.

Nguồn: Healthline