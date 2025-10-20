Gửi tâm sự trên VnExpress, một chàng trai 23 tuổi tại Hà Nội chia sẻ câu chuyện về mối quan hệ kéo dài 5 tháng với bạn gái. Anh cho biết, vì có nhu cầu chăn gối cao, mỗi lần gặp gỡ, anh đều đòi hỏi bạn gái "chuyện ấy". Điều này khiến cô không thể chịu đựng được và quyết định chia tay. Chàng trai trẻ thừa nhận rằng, dù đã chia tay, anh vẫn không ngừng nghĩ về những lần gần gũi với bạn gái, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ về “chuyện ấy” khi gặp gỡ những cô gái khác. Ý nghĩ này lúc nào cũng lởn vởn trong đầu anh, ảnh hưởng tới cả công việc.

Một thanh niên 30 tuổi cũng sinh sống tại Hà Nội tại tâm sự, sau khi cưới vợ, anh cảm thấy bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về "chuyện ấy". Anh thường xuyên cảm thấy ham muốn mạnh mẽ, ngay cả khi gặp những cô gái khác, dù họ không ăn mặc gợi cảm. Tại nơi làm việc, anh không thể cưỡng lại việc vào xem những trang web có nội dung không lành mạnh hoặc những câu chuyện có nội dung tương tự. Mỗi lần như vậy, anh cảm thấy tội lỗi và khổ tâm vì không thể kiểm soát những suy nghĩ này.

Lúc nào cũng nghĩ tới "chuyện ấy" có phải là bệnh?

Lúc nào cũng nghĩ tới "chuyện ấy" khiến nhiều người cảm thấy tội lỗi và khổ tâm (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chứng nghiện “chuyện ấy” cho đến nay vẫn chưa được công nhận là một bệnh lý chính thức và cũng không có số liệu cụ thể về những người cần hỗ trợ vì vấn đề này. Vì vậy, nó chưa được các tổ chức y tế chính thống công nhận, khiến những người trong cuộc gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ.

Theo thông tin từ Cleveland Clinic, chứng nghiện “chuyện ấy” được định nghĩa là khi ham muốn “chuyện ấy” trở thành một phần không thể kiểm soát trong cuộc sống, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, mối quan hệ và công việc. Đây là tình trạng khi các ý nghĩ và hành động liên quan đến chuyện chăn gối chiếm hầu hết thời gian và suy nghĩ của một người.

Các nghiên cứu cho thấy, chứng nghiện “chuyện ấy” thường xuất hiện từ độ tuổi 18 và ảnh hưởng nhiều hơn ở nam giới. Tình trạng này có thể khiến cho người trong cuộc cảm thấy hối hận, xấu hổ hoặc thậm chí trầm cảm vì không thể kiểm soát bản thân. Họ cũng có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến tâm lý như lo âu, căng thẳng và suy nghĩ tự tử.

Chưa có lý thuyết chính thức về nguyên nhân gây ra chứng nghiện “chuyện ấy”. Nhưng các yếu tố như rối loạn hóa chất trong não, dùng chất kích thích hay các vấn đề tâm lý có thể dẫn tới tình trạng này.

Mặc dù chưa có phương pháp chữa trị triệt để nhưng nghiện “chuyện ấy” hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu người trong cuộc nhận ra vấn đề và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ chuyên khoa.

Tổng hợp