Nam giới cũng sợ sex, vì đâu?

Rất nhiều đàn ông đang gặp phải không ít rắc rối trong đời sống tình dục. Thậm chí nhiều người khi đi khám còn nói rõ ràng mới bác sĩ là không muốn quan hệ tình dục, mặc dù đối phương nhất quyết muốn chuyện ấy, họ thực sự không cố gắng nổi.

Ngoài việc nửa kia có quá nhiều ham muốn tình dục, nếu xảy ra vấn đề như vậy, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân từ phía chính mình xem có phải do suy giảm ham muốn tình dục hay không. Vì nhiều nam giới gặp phải vấn đề “lãnh cảm” nhưng lại cảm thấy đó là chuyện bình thường, không sớm can thiệp y tế.

Nguyên nhân thờ ơ với tình dục ở nam giới là gì?

1. Quá mệt mỏi

Quan hệ tình dục có thể được coi như là một bài tập thể dục, tiêu tốn rất nhiều năng lượng và phải dùng đến thể lực. Nếu sau một ngày làm việc, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí kiệt sức và đặc biệt là căng thẳng, nam giới sẽ tự nhiên không muốn sinh hoạt vợ chồng nữa.

Không ít người còn sẵn sàng buông xuôi, để thể lực ngày càng thêm suy giảm, tụt dốc, kiệt quệ, không thiết tha với bài “thể dục” cùng với đối phương nữa.

2. Quá nhiều áp lực tinh thần

Nếu tâm trí của bạn đầy lo lắng và có nhiều rắc rối trong lòng, bạn sẽ mất trạng thái hứng thú trong đời sống tình dục và bạn sẽ không muốn quan hệ tình dục trong một thời gian dài.

Nếu bạn có một điều gì đó còn vướng víu trong tâm trí, nhưng buộc phải làm một điều khác, không có cách nào để làm tốt nó, đó là cùng một lý do. Nếu áp lực tâm lý đặc biệt cao, sẽ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, lo lắng, phiền muộn, chán nản,… những điều này sẽ cản trở chức năng của vỏ não, dẫn đến suy giảm ham muốn tình dục.

3. Sự gia tăng tuổi tác

Ham muốn tình dục của nam giới cũng giảm dần theo tuổi tác, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Ở độ tuổi từ 20 đến 30, ham muốn tình dục của nam giới sẽ tương đối mạnh mẽ, và sau 30 tuổi, đặc biệt là sau 35 tuổi, sự suy giảm ham muốn tình dục sẽ rõ ràng hơn.

Nhiều nam giới tuổi trung niên có ham muốn tình dục thấp, điều này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tuổi tác. Do đó, nếu muốn cải thiện, bạn cần phải thay đổi và nỗ lực hơn trong đời sống hàng ngày.

4. Nồng độ androgen thấp

Nồng độ androgen của nam giới có liên quan đến ham muốn tình dục của họ. Nếu nồng độ hormone này trở nên thấp hơn thì ham muốn tình dục của nam giới sẽ suy giảm theo. Có nhiều lý do khiến nồng độ androgen thấp, một số là do hoạt động của tinh hoàn có vấn đề, và một số là do tổn thương vùng dưới đồi và tuyến yên.

5. Bị bệnh

Có một số bệnh sẽ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nam giới. Ngoài các bệnh thuộc hệ thống sinh sản còn có một số bệnh mãn tính.

Ví dụ, bệnh tiểu đường là nguyên nhân phổ biến, bệnh nhân tiểu đường thường bị rối loạn chức năng tình dục, ham muốn tình dục tất yếu sẽ bị ảnh hưởng. Nếu nghi ngờ có lý do này, quý ông nên tìm hiểu thêm về bệnh tiểu đường và thực hiện kiểm tra thể chất chi tiết nếu thấy cần thiết.

6. Bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng thuốc

Nhiều loại thuốc mà bạn sử dụng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nam giới. Ví dụ như thuốc hạ huyết áp thông thường, thuốc chống loạn thần, thuốc chữa bệnh về khối u...

Nếu bạn gặp vấn đề về ham muốn tình dục, nhu cầu ngày càng thấp trong khi dùng các loại thuốc này, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để xem xét, tìm cách giải quyết và xem liệu bạn nên điều chỉnh liều lượng thuốc hay trực tiếp điều chỉnh loại thuốc hay không.

7. Quan hệ vợ chồng không hòa thuận

Nếu hai người hoàn toàn không có tình yêu, thậm chí còn có những vướng mắc trong chuyện tình cảm, tâm lý, tự nhiên sẽ không có ham muốn giao hợp.

Ngay cả khi một bên yêu cầu, bên kia sẽ từ chối một cách thẳng thừng, và đây chính là vấn đề. Tình cảm vợ chồng trong hoàn cảnh này sẽ trở nên rất xấu. Mâu thuẫn thường nảy sinh và sức hấp dẫn biến mất, có người còn ước mình có thể tránh xa đối phương, càng xa càng tốt để tránh phải quan hệ tình dục.

Tóm lại, ham muốn tình dục ở nam giới bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, và việc suy giảm ham muốn thường không phải là không có lý do, nhất định phải có lý do.

Nếu ham muốn tình dục giảm sẽ ảnh hưởng đến sự hài hòa trong đời sống tình dục, lâu ngày dễ nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Các chuyên gia khuyên rằng, nếu bạn không may gặp phải vấn đề thì phải sớm chủ động giải quyết, hai người phải giao tiếp tốt với nhau, không thể cứ trốn tránh vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng./.