Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện tại Thái Lan, thiết kế đầu xe thay đổi.
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS
Văn Chế |
Toyota Fortuner thế hệ mới vừa lộ diện tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín đáo, thu hút sự chú ý nhờ những thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe.
Theo Thanh niên Việt Copy link
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