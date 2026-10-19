Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Toyota Fortuner thế hệ mới vừa lộ diện tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín đáo, thu hút sự chú ý nhờ những thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe.

Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện tại Thái Lan, thiết kế đầu xe thay đổi.