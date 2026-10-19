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Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Văn Chế
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Toyota Fortuner thế hệ mới vừa lộ diện tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín đáo, thu hút sự chú ý nhờ những thay đổi rõ rệt ở phần đầu xe.

Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện tại Thái Lan, thiết kế đầu xe thay đổi.

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Toyota Fortuner

Thái Lan

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