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Soha Shorts - 21/10/2026

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

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Soha Shorts - 20/10/2026

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

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Soha Shorts - 20/10/2026

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

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Xe - 19/10/2026

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

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Soha Shorts - 19/10/2026

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

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Soha Shorts - 19/10/2026

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

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Xe - 18/10/2026

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

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Xe - 16/10/2026

Đàn em Toyota Yaris nâng cấp với giá quy đổi từ 190 triệu đồng: "Ăn xăng như ngửi", có ADAS, camera 360

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Soha Shorts - 16/10/2026

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

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Xe - 15/10/2026

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

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Đời sống - 15/10/2026

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

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Soha Shorts - 14/10/2026

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

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Xe - 13/10/2026

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

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Soha Shorts - 13/10/2026

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

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Xe - 10/10/2026

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

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Soha Shorts - 10/10/2026

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

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Soha Shorts - 09/10/2026

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

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Xe - 08/10/2026

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

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Soha Shorts - 08/10/2026

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

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Soha Shorts - 07/10/2026

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

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Xe - 06/10/2026

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

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Soha Shorts - 06/10/2026

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

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Soha Shorts - 06/10/2026

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

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Soha Shorts - 06/10/2026

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

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Soha Shorts - 05/10/2026

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

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Xe - 05/10/2026

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

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Soha Shorts - 05/10/2026

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

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Soha Shorts - 05/10/2026

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

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Xe - 03/10/2026

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

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Xe - 02/10/2026

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

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Soha Shorts - 02/10/2026

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

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Soha Shorts - 30/09/2026

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

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Soha Shorts - 30/09/2026

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

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Soha Shorts - 29/09/2026

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

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Soha Shorts - 29/09/2026

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

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Soha Shorts - 29/09/2026

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

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Soha Shorts - 28/09/2026

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

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Soha Shorts - 25/09/2026

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

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Xe - 24/09/2026

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

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Soha Shorts - 24/09/2026

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

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Soha Shorts - 23/09/2026

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

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Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

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Soha Shorts - 23/09/2026

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

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Xe - 22/09/2026

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

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Soha Shorts - 22/09/2026

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

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Soha Shorts - 22/09/2026

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Soha Shorts - 22/09/2026

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