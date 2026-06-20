Nam diễn viên Việt trong 1 tháng đã ngoại tình 2 lần, dân tình ghét cay ghét đắng nhưng nhắc đến bà xã lại không thể chê

Nhìn cuộc hôn nhân của nam diễn viên mà nhiều khán giả không thể nói gì thêm.

Nếu chỉ nhìn vào các vai diễn gần đây của Lương Thế Thành, nhiều người sẽ phải bật cười vì nam diễn viên liên tục rơi vào những mối quan hệ đầy rắc rối. Từ truyền hình đến điện ảnh, anh đều hóa thân thành những người đàn ông đứng giữa những lựa chọn tình cảm khó xử, khiến khán giả không ít lần "nóng máu".

2 vai diễn ngoại tình liên tiếp

Trong bộ phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành vào vai Hoàng Dũng - người đàn ông tưởng chừng có cuộc sống viên mãn bên người vợ tảo tần do Lê Phương thủ vai. Thế nhưng càng về sau, nhân vật này càng khiến khán giả bức xúc khi liên tục có những lựa chọn sai lầm, để cảm xúc cá nhân chi phối và làm tổn thương gia đình.

Hoàng Dũng nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật bị ghét nhất màn ảnh Việt đầu năm nay. Mỗi tập phim lên sóng đều kéo theo hàng loạt bình luận chỉ trích. Không ít khán giả thừa nhận họ "tức thay" cho nhân vật người vợ, thậm chí chỉ muốn bỏ xem mỗi khi Hoàng Dũng xuất hiện.

Vai diễn Hoàng Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc của Lương Thế Thành gây sốt mạng xã hội

Chưa kịp thoát khỏi hình ảnh người chồng gây tranh cãi, Lương Thế Thành tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh Madames Thanh Sắc . Trong phim, nhân vật Dũng của nam diễn viên một lần nữa vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp. Dù bối cảnh, câu chuyện và tuyến nhân vật khác biệt hoàn toàn so với Bóng Ma Hạnh Phúc, điểm chung vẫn là hình tượng người đàn ông đã có gia đình nhưng đứng trước những rung động mới.

Sự trùng hợp thú vị này khiến nhiều khán giả đùa rằng Lương Thế Thành đang là "gương mặt vàng trong làng ngoại tình màn ảnh". Chỉ trong vòng một tháng, ông xã Thuý Diễm liên tiếp xuất hiện trong hai dự án mà tình cảm tay ba, những mối quan hệ nhập nhằng và các lựa chọn gây tranh cãi đều là yếu tố trung tâm.

Lương Thế Thành tiếp tục vào vai đàn ông ngoại tình trong phim Madames Thanh Sắc

Cuộc hôn nhân ngoài đời trái ngược trên phim

Có thể thấy, ở tuổi 44, Lương Thế Thành vẫn giữ được sức hút. Nhưng 2 vai diễn ngoại tình liên tiếp cũng khiến nam diễn viên gặp không ít rắc rối, đặc biệt là Bóng Ma Hạnh Phúc. Sau vai diễn, trang cá nhân của Lương Thế Thành gặp không ít bình luận của khán giả bày tỏ sự bức xúc. Nam diễn viên cũng không ít lần phải lên tiếng để "hạ cơn nóng" của khán giả: "Biết là mọi người bức xúc lắm, phim cũng gần tới hồi kết, thôi mọi người ráng xem cho trọn vẹn nha. Chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi, mọi người đừng chửi Thành nữa".

Câu chuyện chưa dừng lại khi Thúy Diễm - vợ của Lương Thế Thành - cũng bị kéo vào làn sóng bàn tán. Dưới các bài đăng cá nhân, cô liên tục nhận những bình luận nhắc đến vai diễn của chồng, thậm chí có ý kiến mang tính công kích. Việc này kéo dài khiến nữ diễn viên không khỏi áp lực.

"Từ sau bài post này, Diễm sẽ không nhắc đến vai diễn của ông nhà nữa, cũng sắp hết phim rồi, hi vọng khán giả yêu phim sẽ mau kết thúc chuỗi cảm xúc lẫn lộn, giận luôn diễn viên ngoài đời này nha! Mấy nay post bài nào bà con cũng vào comment la ổng quá rồi, méc đủ thứ, nói đủ thứ cũng mệt lây nè! Chúc mọi người xem phim vui và hết phim rồi thì nhớ là diễn viên giỏi, diễn tốt mới làm mọi người ghét vai phản diện dữ dằn vậy nha, phim khác lại vai hiền lành ngay thôi mà. Ngoài đời thì lại càng khác biệt, ổng hiền queo à, bà con la quá ổng không dám nhận vai phản diện nữa. Những comment không hay về phim nếu vẫn có thêm nữa, Diễm xin phép xóa nha, để trang của Diễm sẽ không bị toxic vì phim không phải của mình. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nè!", Thuý Diễm nhắn nhủ.

Thuý Diễm cũng phải lên tiếng vì vai diễn ngoại tình của chồng

Trái ngược hoàn toàn với những nhân vật nhiều tranh cãi trên màn ảnh, ngoài đời Lương Thế Thành lại được biết đến là một trong những người chồng mẫu mực của showbiz Việt.

Sau nhiều năm chung sống, anh và Thuý Diễm vẫn duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm bên nhau.

Mới đây, Thuý Diễm và Lương Thế Thành còn đón nhận tin vui khi thông báo chuẩn bị chào đón thành viên mới. Thông tin nữ diễn viên mang thai lần hai nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Lương Thế Thành và Thuý Diễm chuẩn bị đón thêm thành viên nhí

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là một trong những cặp đôi bền vững, kín tiếng nhưng hạnh phúc của showbiz Việt. Cả hai bén duyên vào năm 2013 khi cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, Thúy Diễm và Lương Thế Thành dần phát triển tình cảm trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2016. Hôn lễ của cặp đôi khi đó thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng tham dự.

Trong suốt hành trình làm nghề, Thuý Diễm luôn là người ủng hộ chồng. Cả hai từng nhiều lần chia sẻ về việc thấu hiểu đặc thù công việc của nhau, đặc biệt là khi phải hóa thân vào những nhân vật có số phận và tính cách rất khác ngoài đời. Trong lần ra mắt phim mới đây, Thuý Diễm rạng rỡ xuất hiện, ủng hộ ông xã. Tình cảm ngọt ngào sau nhiều chục năm hôn nhân của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thuý Diễm đến ủng hộ Lương Thế Thành ra mắt phim mới

Ảnh: Tổng hợp