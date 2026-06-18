Giám đốc bảo tàng là tài tử đình đám, xây resort 5 sao ở Phú Quốc để cưới vợ đại gia

Cuộc sống sau khi giải nghệ của tài tử đình đám này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua hàng loạt bộ phim đình đám, Chi Bảo không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn gây chú ý bởi những thành công trong kinh doanh và các hoạt động bảo tồn văn hóa.

Sau khi rút lui khỏi làng giải trí, nam tài tử hiện đảm nhận vai trò Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TP.HCM, đồng thời sở hữu cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Lý Thùy Chang, người vợ kém anh 16 tuổi.

Chi Bảo là tài tử màn ảnh đình đám một thời

Từ tài tử màn ảnh đến Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước

Chi Bảo tên thật là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973. Anh là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt từ cuối thập niên 1990 đến những năm 2000. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Người đẹp Tây Đô, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí, Hương phù sa...

Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, Chi Bảo từng được xem là hình mẫu "nam thần" của màn ảnh phía Nam. Trong nhiều năm, anh là gương mặt được các đạo diễn ưu ái lựa chọn cho những vai diễn chính diện, thành đạt và giàu chiều sâu nội tâm.

Năm 2021, Chi Bảo chính thức tuyên bố giải nghệ sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi khi đó anh vẫn giữ được sức hút lớn trong làng giải trí. Sau khi rời màn ảnh, nam tài tử tập trung cho công việc kinh doanh, đầu tư và các dự án cộng đồng.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mới của Chi Bảo là việc anh trở thành Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TP.HCM. Bảo tàng được giới thiệu vào giữa năm 2025, trưng bày hơn 400 hiện vật gốm cổ thuộc các nền văn hóa tiền Đông Sơn như Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Sa Huỳnh cùng nhiều hiện vật quý hiếm khác.

Nam tài tử là Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại TP.HCM

Đặc biệt, bảo tàng còn sở hữu một hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia - chiếc chõ gốm văn hóa Đông Sơn có niên đại hơn 2000 năm. Theo chia sẻ của Chi Bảo, đây là tâm huyết anh theo đuổi suốt gần 20 năm với mong muốn góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến cộng đồng.

Không chỉ là người sáng lập, Chi Bảo còn trực tiếp tham gia vào quá trình sưu tầm, nghiên cứu và xây dựng không gian trưng bày. Nhiều chuyên gia đánh giá việc một nghệ sĩ nổi tiếng dành nhiều năm đầu tư cho công tác bảo tồn di sản là điều đáng trân trọng, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Hạnh phúc bên vợ đại gia kém 16 tuổi, chuẩn bị hôn lễ tại resort 5 sao

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Chi Bảo cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nam tài tử và doanh nhân Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ từ năm 2019 trước khi đăng ký kết hôn. Bà xã của anh là một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực làm đẹp, kém chồng 16 tuổi.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện có hai con chung là Gia Khang và Gia Linh. Trên mạng xã hội, Chi Bảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm bên vợ con. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm ngày nào nay trở thành một người chồng, người cha tận tụy khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Chi Bảo hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên bà xã kém 16 tuổi và các con

Mới đây, Chi Bảo gây chú ý khi tổ chức sinh nhật lãng mạn cho bà xã tại khu nghỉ dưỡng do chính anh đầu tư phát triển. Nam tài tử lái xe mui trần đưa vợ con dạo quanh khu nghỉ dưỡng, đồng thời chuẩn bị tiệc tối với hoa tươi, nến, bánh kem và ban nhạc biểu diễn trực tiếp. Những cử chỉ ngọt ngào của anh khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, sau 7 năm đồng hành, vợ chồng cô vẫn luôn giữ được sự thấu hiểu và dành cho nhau những điều bất ngờ trong cuộc sống. Nữ doanh nhân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tâm huyết của chồng đối với các dự án kinh doanh cũng như những công trình mà anh theo đuổi trong nhiều năm.

Resort 5 sao của vợ chồng Chi Bảo ở Phú Quốc

Đáng chú ý, cặp đôi đã hé lộ kế hoạch tổ chức một hôn lễ đặc biệt trong tương lai tại khu nghỉ dưỡng cao cấp do Chi Bảo đầu tư. Theo dự định, đám cưới sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có sự tham dự của những người thân thiết nhất. Đây được xem như dấu mốc ý nghĩa đánh dấu hành trình gắn bó của cả hai sau nhiều năm đồng hành và xây dựng tổ ấm.

Ngoài lĩnh vực văn hóa, Chi Bảo còn được biết đến là doanh nhân sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô. Anh dành nhiều năm nghiên cứu và phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, trong đó có những dự án hướng đến mô hình nghỉ dưỡng xanh, hài hòa với thiên nhiên. Chính sự nhạy bén trong kinh doanh đã giúp nam tài tử xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc sau khi rời xa nghệ thuật.