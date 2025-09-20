Nam diễn viên phim 700 tỷ đồng: “Tôi vô cùng hụt hẫng”

Mới đây, chương trình Không phải bàn đã lên sóng với khách mời là diễn viên Steven Nguyễn, đang làm mưa làm gió với vai Quang trong phim Mưa đỏ, bộ phim đình đám doanh thu 700 tỷ.

Steven Nguyễn

Tại chương trình tuần này, nam diễn viên chia sẻ cảm xúc của mình khi được nhận vai trong phim.

Anh nói: “Đầu tiên, tôi vô cùng háo hức khi biết mình được tham gia một bộ phim về đề tài chiến tranh, lịch sử, được vào vai một chiến sĩ cách mạng, anh hùng. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận được tin vào vai người ở tuyến bên kia. Tôi vô cùng hụt hẫng.

Tôi phải làm tâm lý lại, nghĩ rằng mình đang làm nhiệm vụ được giao thì phải hoàn thành tốt nhất có thể bằng mọi giá. Tôi tìm hiểu sâu vào nhân vật mình thể hiện thì thấy nó khá đa chiều, thú vị. Đây là một thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Tôi không ngại bị ghét khi đóng vai phản diện vì khi tôi thể hiện một nhân vật phản diện mà bị ghét là đã thành công, ghi dấu ấn với nó. Còn con người tôi ở ngoài ra sao ai cũng biết.

Vai diễn này với tôi là một sự thành công. Tôi thành công vì thể hiện đúng tinh thần tác giả muốn truyền tải ở nhân vật Quang này. Nếu ai đọc tiểu thuyết Mưa đỏ sẽ thấy nhân vật Quang này không hẳn là phản diện, tâm lý không một chiều, vẫn là một con người, vẫn có sự đau đáu, giằng xé nội tâm, vẫn có lòng trắc ẩn, suy nghĩ, tình yêu.

Quang phim Mưa đỏ

Mọi người đọc truyện sẽ có cái nhìn khác về nhân vật Quang này. Trong truyện khắc họa rõ ràng về tính cách của nhân vật Quang còn trên phim thì do thời lượng không cho phép nên không thể nào truyền tài hết ý đồ của nhà văn.

Khi tham gia một bộ phim, ai cũng mong nó thành công nhưng để thành công được như bây giờ thì tôi không dám nghĩ tới. Trong ekip của tôi cũng chẳng ai dám nghĩ tới.

Tất nhiên, không phải chúng tôi nhìn vào doanh thu rồi tự hào vì nhiều tiền quá. Chúng tôi căn cứ vào con số đó để đo được tình cảm khán giả dành cho các diễn viên cũng như bộ phim. Đó là nguồn động lực lớn dành cho chúng tôi.

Đối với mỗi một sản phẩm, chúng tôi sẽ phải trau dồi mỗi ngày để hoàn thiện hơn, tốt lên. Tôi vẫn phải cố gắng nâng cấp bản thân mình mỗi ngày chứ không ỷ lại khi được mọi người yêu mến nhờ vai diễn này”.